嘉義外送員夫婦夜半起口角！30歲人妻失控暴起「15刀了結親夫」被起訴

社會中心／洪正達報導

黃姓妻子犯案後留在現場等著警方逮捕，隨後被裁定羈押，最後於2025年11月羈押期滿後安置醫院至今。（圖／翻攝畫面）

嘉義水上鄉2025年8月6日間發生一起命案，現年30歲的黃姓妻子由於與莊姓丈夫爭執不斷，於當日凌晨口角後憤而拿起水果刀朝著對方猛刺15刀，導致莊男心臟破裂、氣血胸傷重不治，黃女則呆坐現場等待警方將她逮捕，嘉義地檢署近日偵結後，依殺人罪起訴，而行兇的黃女已於羈押期滿後，裁定安置於醫院。

回顧事件，黃女及丈夫都是外送員並育有3名年幼子女，一家五口與莊男的家人同住一處，沒想到2025年8月6日凌晨1點多，黃女與莊男發生口角，失控拿起水果刀朝著丈夫瘋狂猛刺、揮砍，導致莊男上半身多處刀傷，隨後因大量出血導致休克，送醫仍不治身亡。

據了解，黃女與丈夫口角當下，丈夫發現她已失控，隨即向住在樓上的弟弟求救，等到弟弟衝下樓時，莊男已經倒臥在血泊中，黃女則將水果刀丟下1樓，警方獲報趕來隨即將黃女逮捕送辦，並由檢方聲押獲准。

直到羈押期滿後，檢方去年11月間聲請裁定安置醫院獲准，近期全案偵結，依殺人罪將黃女起訴。

