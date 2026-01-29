嘉義大學成立永續與節能雙核心單位實踐低碳行動力 從校園走向社會

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義大學於今（29）日在蘭潭校區行政中心三樓舉行「永續發展暨社會責任辦公室」與「節能診斷服務中心」聯合揭牌典禮，象徵嘉大在永續治理、大學社會責任（USR）及能源轉型等重要領域邁入嶄新里程碑。長年深耕在地、積極投入多元社會服務的嘉義大學，透過制度化與專責單位的成立，將多年累積的「綠色大學」能量，轉化為更具體、系統化且可持續推動的行動成果。

知識傳承與社會責任並行

嘉大林翰謙校長表示，大學不僅是知識傳授的場域，更肩負回應社會需求、引領永續發展的重要責任。透過「永續發展暨社會責任辦公室」的成立，學校得以垂直整合校內資源，並橫向串聯政府、產業與社會各界，共同推動永續行動。林校長進一步指出，「節能診斷服務中心」更充分展現嘉大「學用合一」的辦學特色，讓學生在真實場域中學習專業、解決問題，同時協助企業邁向低碳轉型，這正是嘉大對2050年能源轉型與自主能源目標最具體的實踐。

串聯校園資源落實USR行動，「永續發展暨社會責任辦公室」作為嘉大推動校務永續與USR的重要窗口，肩負整合與協調角色。永續發展暨社會責任辦公室中心主任陳瑞祥副校長表示，該辦公室透過整合校內教學、研究與行政資源，協助各項USR計畫與永續行動更有系統地推動，並引導師生將專業知識轉化為回應社會與地方需求的實際行動。此外，永續辦公室亦持續透過USR種子團隊培力、跨域交流與相關推廣活動，促進校內不同單位之間的合作，讓永續理念逐步融入校務運作與校園文化，擴大大學對社會的正向影響力。

培育綠領人才推動低碳實務，「節能診斷服務中心」以「專業培訓、實務導向、學用合一」為核心精神，聚焦能源管理與節能專業人才的培育。節能診斷服務中心邱秀貞主任指出，中心由具備專業背景的教職員生組成服務團隊，為企業與各級機構提供免費節能診斷服務，內容涵蓋能源管理諮詢、設備檢測與節能效益分析等項目。透過師生共同投入，學生在協助產業優化設備、降低能源消耗與減少碳足跡的過程中，逐步培養成為具實務能力的「綠領人才」。此舉不僅協助中小企業因應能源轉型挑戰，也為國家能源政策厚植專業人才基礎，讓學習與社會需求緊密連結，實質推動低碳轉型與永續發展。

嘉義大學持續深耕扎實服務，嘉大長年深耕地方、投入多元社會服務，此次聯合揭牌典禮，象徵多年累積的能量逐步開花結果。未來，「永續發展暨社會責任辦公室」將與「節能診斷服務中心」持續深化橫向連結，將校園的教學與研究成果，轉化為支持地方產業與社會發展的實質行動。嘉大將以最扎實的服務能量，讓「永續」不再只是口號，而是化作守護環境、帶動產業升級的具體貢獻，成為區域永續發展道路上最堅實且值得信賴的後盾。

圖：嘉義大學於今（29）日在蘭潭校區行政中心三樓舉行「永續發展暨社會責任辦公室」與「節能診斷服務中心」聯合揭牌典禮，象徵嘉大在永續治理、大學社會責任（USR）及能源轉型等重要領域邁入嶄新里程碑。（記者吳瑞興攝）