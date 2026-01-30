嘉義大學攜手畜試所 發表全素無抗生素畜牧飼料成果

嘉義大學動科系教授陳國隆30日發表「全素食無抗生素配方」應用於畜牧飼料的實證成效。（廖素慧攝）

嘉義大學與農業部畜產試驗所30日發表畜牧素食無抗生素配方飼料研發成果。（廖素慧攝）

嘉義大學與農業部畜產試驗所30日發表畜牧素食無抗生素配方飼料研發成果，利用大豆殼、麩皮、收成後菇包產物及大花咸豐草等纖維原料與大豆粕為基質，經微生物發酵為飼料，全程素食、無抗生素飼糧的雞鴨豬的生產性能及經濟效益更優。

嘉義大學與農業部畜產試驗所長期合作，民國111年4月28日正式簽署合作備忘錄，校長林翰謙與畜試所長黃振芳共同推動，於113年啟動「永續創生聯合研究計畫」，整合雙方的學術研發與應用資源，30日嘉大動物科學系教授陳國隆團隊與畜產所研究員許晉賓團隊發表研發新成果。

廣告 廣告

畜產所長黃振芳表示，此次核心研發來自陳國隆教授團隊在微生物發酵與飼料創新上的長期投入，畜試所對母豬、肉豬、蛋雞、肉雞及哺乳仔羊，進行完整的動物試驗，結果顯示發酵產物可改善動物健康、提升生產效率，並具備取代促進生產抗生素與商品化應用潛力。

嘉義大學動科系教授陳國隆說明「全素食無抗生素配方」的研發亮點。（廖素慧攝）

陳國隆則說，此次成果有3大亮點，一是農業副產物循環利用，將大豆殼、麩皮、收成後菇包等轉化為動物的飼料資源；二是開發出抗生素與魚粉的替代品，既能維持生產效率，還能友善養殖；其三是無藥殘、無腥味的優質禽產品，雞蛋、雞肉都無抗生素殘留，不會有使用動物性蛋白飼育的禽蛋常有的特殊「腥味」。

技術成果核心是透過微生物發酵，解決環保問題，並大幅降低飼養成本，3大核心技術亮點包括羽毛與肉骨粉「高值化」，利用化學、物理及自行篩選益生菌發酵處理，將傳統難被消化的羽毛與肉骨粉，轉化為高吸收率的優質蛋白，一天內將羽毛降解63％，為目前文獻上最高降解率，效果足以取代昂貴的進口魚粉，大幅提升生產性能及經濟效益。

此外，抑制沙門氏菌、大腸桿菌及調節腸道生理的功能佳；全程素食、無抗生素飼糧應用，較市售商用飼料的生產性能及經濟效益更優，為一革命性突破。

嘉義大學與農業部畜產試驗所團隊發表素食無抗生素配方飼料的研發成果。（廖素慧攝）

嘉大表示，合作業者將「全素食無抗生素配方」應用於雞隻飼糧，非常滿意，讓消費者能吃得更安心，並達到在地生產、節能減碳、永續農業目標。

更多中時新聞網報導

NBA》確保健康回歸 約基奇放棄爭MVP

比莉推舞曲 嗆兒周湯豪「怕我比你炸」

黃西田領軍歌廳秀 憶李亞萍卡鞋趣事