嘉義大學攜手陽明交大 推動「醫農合一」中醫藥策略聯盟

陽明交通大學林奇宏校長率領醫學院團隊蒞臨嘉大進行中醫藥學術交流。(嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義大學近年獲教育部高教深耕計畫與衛生福利部中藥藥用植物種植計畫支持，在本土藥用植物研究與應用上取得突破性成果，陽明交通大學校長林奇宏特地率醫學院團隊南下，與嘉大進行中醫藥學術交流，雙方將合作推動「醫農合一」策略聯盟，強強聯手促中草藥升級，逐步改善台灣中藥材長期仰賴進口的結構性問題，培育了解種植、藥理與臨床應用的跨域中醫藥人才。

在嘉大校長林翰謙帶領下，加上中草藥研究團隊長期深耕，嘉大獲教育部、衛福部計畫支持，由生命科學院與農學院教師組成的跨領域團隊，導入物聯網與感測技術，發展薄荷、魚腥草、茵陳蒿及仙鶴草等中藥材的智慧化栽培模式，有效穩定藥材活性成分品質，同時也建立台灣胡椒、白术等珍稀藥材的種原保存體系，相關研究成果更成功轉化為「抗疲勞薑黃康普茶」及多款漢方茶包，展現學研成果商品化的實力。

陽明交通大學醫學院團隊參觀嘉大中草藥萃取工廠。(嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真)

陽明交通大學醫學院團隊參觀嘉大台灣原生藥用植物「茵蔯蒿」。(嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真)

陽明交通大學校長林奇宏期盼透過此次合作，能擦亮台灣「新中醫」品牌。(嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉大校長林翰謙(左二)、陽明交通大學校長林奇宏(中)與雙方團隊成員合影。(嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真)

昨26日，林奇宏與陽明交大林醫學院長王署君等一行7人，到嘉大進行中醫藥學術交流，雙方深度對話，也分享成果，將規畫整合陽明交大在「智慧醫療與臨床實證」的科研優勢，以及嘉大在「藥用植物栽培與食農創新」深厚能量，打算攜手建構台灣中草藥產業自種源保護、智慧栽培到臨床應用的完整價值鏈。

林翰謙表示，面對全球天然保健產業快速成長及WTO架構下的國際競爭，台灣中草藥產業正站在轉型升級的關鍵時刻，兩校合作推動「醫農合一」策略聯盟，嘉大負責前端的優良品種選育（GAP）與標準化智慧栽培，確保藥材品質與安全；陽明交大則著力於後端的藥理機轉解析、臨床試驗與智慧醫療應用，形成前後端緊密串聯的產業合作模式。

陽明交大中醫學系113學年度正式招生，是全台首設中醫學系的國立大學，致力培育兼具科學思維與工程背景的「新中醫」人才。林奇宏說，新中醫的關鍵在於結合分子醫學、腦科學與人工智慧等現代科技，為傳統醫學建立科學化的臨床實證，而高品質、可追溯且標準化的中藥材來源，正是臨床研究與新藥開發不可或缺的基石。

雙方期盼透過此次合作，能逐步改善台灣中藥材長期仰賴進口的結構性問題，同時培育了解種植、藥理與臨床應用的跨域中醫藥人才，攜手擦亮台灣「新中醫」品牌，為國人健康與生技產業升級注入強勁動能。

