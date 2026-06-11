嘉義大林人行道施工未留通道惹民怨 8旬夫妻受困4天無法出門

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大林鎮中正路兩側改善人行道，施工未設臨時坡道，住家出入不便。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮公所辦理「嘉義縣大林鎮台一線北環生活圈人行通道」，拆除中正路、忠孝路兩側舊人行道磚後重新鋪設，10餘名住戶今陳情批評大林鎮公所事先未與住戶協調，施工期間，也未督促廠商搭設臨時坡道，其中一對8旬夫妻因住家前施工、挖除的磚頭堆置，已4天無法出門，要求公所傾聽民意，兼顧地方居民生活需求。

大林鎮長許有疆回應，推動人行環境是中央與地方重要政策，施工過程造成住戶、店家不便，大林鎮中正路兩側人行道改善工程，公所在設計階段、施工前協調會都有記錄，也照規劃設計施工執行，施工過程突發狀況也請主辦人員到場處理；推動人行環境有施工陣痛期，造成住家、店家不便，公所致上最高歉意。

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許有疆說，推動人行環境與以後使用習慣有落差，這些落差為讓所有人通行更安全，比如人行道無法騎摩托車、放置阻礙通行障礙物、不友善斜坡，以及無法停放機車，使用上需要磨合，預計明天舉辦說明會，願傾聽民意、盡最大努力溝通。

一名8旬民眾說，住家門口8日開始施工，廠商挖掉舊人行道磚就堆置門口，未鋪設鐵板或臨時坡道，因腳受傷怕走了跌倒，她與先生已經4天沒出門，希望儘早鋪設簡易通道，方便住戶出入。

高姓民眾說，公所施工前僅通知住戶將車子移走，以利施工，未聽取住戶與店家意見及需求；施工期間又未設置臨時坡道，中正路許多住戶都已經年邁，有的需要以輪椅代步，必須繞道10多分鐘到人行道2側斜坡道出入，很不便民；施工前舊人行道臨路側有斜坡、導盲磚，不會造成門前積水，施工後僅人行道頭尾有斜坡道、導盲磚，中間區段都沒有，部分店家門前雨後積水，向大林鎮公所、嘉義縣政府反映都未改善。

高姓民眾表示，施工期間，廠商在部分路段未做好工區與人車動線隔離、夜間警示與照明，發生2起機車騎士滑倒受傷事故，希望工程規劃要有同理心，顧及店家做生意、居民出入等需求。

大林鎮中正路店家陳情，施工後因與人行道高低落差積水，反映後廠商僅打3個洞處理。(記者王善嬿攝)

大林鎮中正路店家陳情，施工後因與人行道高低落差積水，反映後廠商僅打3個洞處理。(記者王善嬿攝)

民眾陳情人行道重鋪後沒斜坡道等無障礙通道，長輩坐輪椅出入不便。(記者王善嬿攝)

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