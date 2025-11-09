嘉義大林凶宅貶值609萬 輕生房客父母、公司判連帶賠償

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮王姓屋主2018年將名下套房租給保全公司做為宿舍，保全公司周姓員工2021年因債務問題在房內輕生死亡，該套房成為「凶宅」，經嘉義市建築師公會鑑定房價減損609萬8400元，王男向保全公司龍姓負責人、周男的繼承人家屬求償，嘉義地方法院一審判保全公司負責人、周男父母連帶賠償609萬8400元，全案可上訴。

王姓屋主主張，該間套房是保全公司在2018年以法人名義承租作為員工住宿，每月租金4000元；周男在外負債累累，常有債權人到台中工作處滋事，公司將周男調到大埔美工業區，周男仍須在員工宿舍待命、備勤，卻在調職到大林期間在房內輕生，經嘉義市建築師公會鑑定為「中凶」等級的凶宅，正常交易價格每坪18萬元、總價值達1742萬4000元，減損約65%計算，減損金額達609萬8400元，還要支付修復費用等，讓他損失重大。

廣告 廣告

龍姓負責人辯稱，他沒有與王姓屋主有租賃關係，周男下班後輕生不在執行職務期間，沒有待命制度；王男的建物謄本所載建物用途為店舖倉庫，不得居住使用，有違建築法以及消防法令，王姓屋主也有過失。

周男父母辯稱，王姓屋主將店鋪倉庫違法隔間成套房出租，不符消防與建築法規，與兒子死亡具相當因果關係，得依民法向王某請求150萬元撫慰金賠償，主張與王某求償抵銷。

承審法官認為，保全公司經龍姓負責人同意承租該套房作為員工宿舍，周男受僱於該公司，且依前大法官詹森林、大法官陳忠五等人專文，認承租人對出租人應負損害賠償責任，而「凶宅」在社會文化與風俗觀念中，一般人會忌憚居住使用或無意購買，無法排除於租賃物毀損滅失之外，判准王姓屋主求償。周男輕生與倉庫隔間無任何因果關係，周男父母主張求償抵銷無據。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

正德佛堂「神鬼女收納」！監守自盜109張空白支票 領走4545萬元

飛來艷福？醉女上錯車 他拒勸阻撿屍性侵賠償和解仍判囚

以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

拐12歲女兒到東京按摩店賣淫 泰籍母親卻來台賣春被捕

