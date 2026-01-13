嘉義大林慈院醫護同仁 與上人分享救治心路

守護鄉親健康，大林慈濟醫院醫師，持續精進醫術救治患者，證嚴上人行腳嘉義大林跟醫護同仁溫馨座談，多個科別的醫師跟上人分享，救治患者的心路歷程，像是遇到棘手的壞死性胰臟炎，克服難關搶救生命，還有許多人困擾的膝關節疼痛，大林慈濟醫院引進自體軟骨再生手術，用患者自己的軟骨、放到缺損的關節進行修補。

回診檢查膝蓋恢復狀況，55歲的駱女士平時開小貨車送貨，工作屬於勞動性質也需要常走動。「壓不會痛 有一點麻麻的。」

當初膝蓋軟骨受傷，接受藥物和玻尿酸注射，效果並不顯著，不只走路疼痛，膝蓋無法彎曲也沒辦法蹲。醫師替她進行軟骨再生修復治療，藉由關節鏡微創方式，植入自體軟骨，促進新生，傷口小、恢復快。大林慈院運動醫學科主任 黃俊錫：「我們取她自己的自體的軟骨，去做一個修補的一個動作，我們手術後追蹤三個月，她的疼痛就明顯的改善。」

患者 駱女士：「我現在都已經可以彎可以蹲，走路也很方便，不會再像以前說 會痛啊，還是腫了一大塊這樣子。」

56歲的王女士患有紅斑性狼瘡，因為壞死性胰臟炎，左上腹劇烈疼痛就診。患者 王女士：「很痛 想說沒命了，還好幸運 還有命回來。」

王女士胰臟內有7公分囊腫，醫療團隊先行引流，症狀一度緩解，卻在短時間內急遽惡化，出現大量胸水和腹水。在精準影像導引下，經消化道內部建立引流通道，清除壞死組織，為病人爭取關鍵生機。大林慈院胃腸肝膽科醫師 柯秉宏：「以前整個肚子打開，那個死亡率很高大概五成，現在醫療這麼進步，死亡率也到一成，我們用內視鏡微創的方式，從胃把這個囊腫打通，慢慢把膿液引流出來。」

王女士姊姊 ：「他們都很用心，真的很感謝。」

面對難以處理的病灶，醫療團隊本著守護生命的初衷，從不放棄任何希望，陪伴患者走過生死關卡，找回健康。

