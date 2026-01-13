嘉義大林慈院醫護同仁 與上人分享救治心路

隨著人口老化，髖部骨折的長者越來越多，大林慈濟醫院統計，60歲以上的髖部骨折患者，來到骨科治療，一年就超過200例，醫師把握上人行腳嘉義的機會，分享團隊如何幫助75歲的阿嬤，置換人工髖關節，術後恢復快，成功擺脫行動不便的困擾.

「來 今天好嗎，還有噁心 想吐 頭暈嗎 。」

75歲阿嬤，生病前，買菜煮飯照顧孫子，樣樣沒問題，誰知道一跌倒，髖部骨折，很多事都做不了，置換人工髖關節，以這個年紀來說，必須特別考慮，術後照護與復健，醫療團隊施行「正前開微創手術」，不切肌腱、不破壞肌肉，盡可能為老人家保留恢復的力量。 大林慈院骨科主任 謝明宏：「傷口小 所以術後恢復得很快， 這個方法 我們現在目前大林(慈院)，已經差不多做70例，病人給我們的回饋都是， 疼痛有減輕，而且術後下床能夠，自己走路的比例有上升。」

術後第二天，阿嬤就可以下床，之後狀況越來越穩定，同時透過適度的復健訓練，加快肌力恢復.大林慈濟醫院，關懷雲嘉長輩的健康，這位86歲的阿公，6年前心臟開過刀，去年胸痛掛急診，發現主動脈血管瘤變大，考量血管瘤的位置，以及阿公年事已高，腎功能不好，種種因素評估，如果採用傳統開胸及繞道手術，風險太高. 大林慈濟醫院心臟外科主任 張兼華：「在支架裡面，建立一個專用的通道，所以我們可以利用微創的方法， 只要在鼠蹊部的地方，開0.5公分的傷口， 在X光下面做定位， 那這樣子 我們可以把支架放好，又可以保護重要分支的血管。」

醫療團隊應用「一體成型胸主動脈分支支架」，以微創導管方式，在不需要開胸、心臟不停跳的狀況下，幫助阿公挺過難關，上人行腳嘉義，醫護分享守護生命的過程. 證嚴上人開示 ：「在田中央的大醫院， 如果不是有發心立願的醫王，如果不是真正有愛心的護士， 我們哪有辦法願意，大家守護在這裡，守護生命 守護愛。」

把患者當成自己的親人，找尋最適合的治療方式，上人肯定醫護團隊的用心，期許日日精進，繼續用愛陪伴雲嘉.

