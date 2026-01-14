嘉義大林慈院 與師分享照護心路

上人行腳嘉義，醫療與長照，紛紛分享溫馨故事，嘉義一位82歲的吳女士，罹患肺腺癌，治療後，入住日照機構，因為無法適應環境，情緒不穩定，封閉自我，也造成家庭關係緊張，後來，子女將她改送到溪口慈濟日照中心，感受到完全不一樣的氛圍，長照人員耐心陪伴，慈濟人文傳達美善，阿嬤身心狀態持續進步，時常笑口常開，現在很喜歡跟人聊天.

溪口慈濟日照中心長者 吳女士：「我以前跟牛一樣，因為比較壯啊，再重都拿得起來，以前我都搬冰塊啊。」

廣告 廣告

82歲阿嬤說話中氣十足，輕鬆自在，跟半年前的狀態完全不同，之前，在其他照護機構，因為適應不良，情緒起伏很大，甚至不想進食喝水，子女相當擔心. 大林慈院長照管理中心副主任 江欣虹：「甚至家屬覺得說，她去日照都沒用， 每次去的時候，回來都越來越難溝通。」

後來，轉往溪口慈濟日照中心，長照人員耐心陪伴引導，漸漸地，笑容回來了，改變看的見，再加上慈濟人文薰陶，讓照護更有溫度.

大林慈院長照管理中心副主任 江欣虹：「我們會讓家屬能夠安心地， 把個案託付給我們， 他們可以好好去工作。」

上人行腳嘉義，溫馨故事一件接一件，斗六慈濟醫院患者林先生，因為洗腎，與護理師結緣16年，右腳出現嚴重傷口，一開始不敢說，是護理團隊鼓勵他勇敢面對，歷經清創，最後截掉腳趾，雖然過程很漫長，他並不孤單.

斗六慈濟醫院血液透析室護理長 張雅萍：「我是一個護理師， 所以其實去到他家， 看到不只是很大的傷口，我看到是他心裡的徬徨跟焦慮。」

同理患者的苦，護理師指導家屬換藥，檢視居家環境，勸他睡樓下比較安全，並協助找到環保輔具與床墊.

斗六慈濟醫院血液透析室護理師 李意暄：「護理的專業，不是只有在這個病榻上而已， 而是深入家庭，更是走到生命的盡頭。」

去年7月，林先生因為多重共病引發敗血症，離開人世，護理師出席告別式，膚慰家屬，以病人為中心，從個案延伸到家庭，實踐全人照護精神.

更多 大愛新聞 報導：

農曆年將近 花蓮歲末關懷發放

嘉義大林慈院醫護同仁 與上人分享救治心路

