嘉義大碗公牛肉麵速食挑戰賽 推廣在地美食文化

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市「半畝田」大碗公牛肉麵速食挑戰賽，今(31)日下午在嘉義舊監獄聚落宿舍群盛大舉行，活動吸引來自各地30位挑戰者報名參賽，場面熱鬧，氣氛高漲。經過三梯次進行預賽，冠軍總決賽名次出爐，奪得第一名劉承鈺、第二名路明哲、第三名林理宏，獲得嘉義諸羅街區科技發展協會理事長劉慶宗也是「半畝田」北方麵食館董事長頒發獎金，第四名至第六名頒贈獎品鼓勵。

圖/嘉義市「半畝田」大碗公牛肉麵速食挑戰賽，參賽大胃王進行最終對決情形。記者黃信峯攝

廣告 廣告

主辦單位特別準備專屬大碗公器材，並規定參賽者必須完整吃完麵條與牛肉塊，湯頭飲至指定低水位線，才能舉手由裁判確認完食。這項嚴謹規則讓比賽更具公平性與觀賞性。

圖/嘉義市「半畝田」大碗公牛肉麵速食挑戰賽，理事長劉慶宗與參賽選手及貴賓合影。記者黃信峯攝

比賽於下午3點報到，4 點正式開賽。參賽者分三梯次進行預賽，每梯次 10 人，最快 2 名晉級。經過緊張刺激的比拼後，共有 6 名選手進入冠軍總決賽，挑戰「大碗公牛肉麵」的極限速度。獎項方面，冠軍可獲得 3,000 元獎金，亞軍 2,000 元，季軍 1,000 元，第 4 至 6 名則可獲得精美伴手禮。所有報名者也能獲得 100 元現金抵用券，讓挑戰者在比賽之外也能享受美食，參加者非常開心感謝主辦單位「半畝田」老闆的用心。

圖/嘉義市「半畝田」北方麵食館董事長劉慶宗(左)，頒發獎金給冠軍劉承鈺(右)。記者黃信峯翻攝

理事長劉慶宗表示：「嘉義不僅是美食之都，更是文化與人情味的聚集地。我們希望透過這場牛肉麵速食挑戰賽，讓更多人認識嘉義的在地特色，並且在趣味競賽中感受美食的魅力。期待未來能有更多活動，讓舊監獄聚落成為大家交流、歡聚的舞台。」活動最後在頒獎典禮與大合照中圓滿落幕。主辦單位表示，希望透過這樣的趣味競賽，推廣在地美食文化，並讓嘉義舊監獄聚落成為更多人認識的特色場域。

更多引新聞報導

太保市振興金3千元現金發放 市長鄭淑分：感謝市民齊心共創幸福太保

公路局嘉義地區春節疏運 籲請民眾做好行前規劃掌握路況

