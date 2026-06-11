南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導

受到鋒面影響，南台灣持續降雨，嘉義更是降雨熱區，原本預警性停駛兩天的阿里山森林小火車，１１號一早發生邊坡坍方災情，將近一個人高的巨石直接堵在隧道口，大小落石更是砸壞靠近隧道口的鐵軌，只好緊急宣布再停駛一天，進行搶修。

嘉義大雨下不停! 阿里山小火車"邊坡坍方" 急宣布停駛

嘉義阿里山森林鐵路27K處出現落石坍方，緊急調派重機具進駐搶修。（圖／民視新聞）

重機具怪手進駐，一台不夠再來一台，搶時間要把巨石樹枝給移除。嘉義阿里山森林鐵路27K處，疑似連日大雨造成坍方災情，落石樹枝通通砸了下來，將近一個人高的巨石直接堵在隧道口，大小落石也砸壞靠近隧道口的鐵軌。阿里山林鐵文資處副處長周恆凱說，上邊坡有土石崩落，造成軌道變形損壞，本處調派機具及人力前往現場搶修。

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嘉義大雨下不停! 阿里山小火車"邊坡坍方" 急宣布停駛

連日大雨造成坍方災情，巨大落石砸壞鐵軌。（圖／民視新聞）

原本因為大雨預警性停駛兩天，預計11日恢復營運的阿里山森林小火車，再度因為大雨發生土石崩落，只好緊急宣布再停駛一天。阿里山林鐵文資處副處長周恆凱說，神木、沼平、祝山三條支線正常營運，後續將視天候及路線修復狀況，另行公告復駛時間。氣象署氣象預報中心預報員朱美霖說，局部地區像是嘉義這一帶，還有台中以北都有一些，偏向橘紅色這種強降雨的位置，通過的期間都會為各地，帶來一些比較瞬間明顯的降雨。嘉義大雨下個不停，受到鋒面影響，氣象署提醒，這兩天南台灣雨勢還會持續，尤其嘉義更是降雨熱區，民眾一定要多加留意。

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