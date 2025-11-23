嘉義夾娃娃機店活春宮「女主角啪完神隱」身分被查出 遭通緝下場曝光

嘉義民雄某間夾娃娃機店去年驚見一對男女活春宮，其過程全被監視器錄下。（翻攝自黑色豪門企業）

嘉義民雄去年6月中旬一間夾娃娃機店，驚見一對男女在店內活春宮，期間還搬來工業用電扇降溫，交疊畫面全被監視器拍下。對此，警方循線查出兩人身分，江姓男子到案坦承犯行，而女主角林姓女子卻持續神隱遭通緝，直到月前才歸案。

回顧整起事件，嘉義一對男女凌晨1時許到夾娃娃機店後，以為大半夜四下無人，竟將衣物脫光，坐在舖有紙板的地上，上演愛情動作片，然而全程早被店內監視器錄下，影片一曝光，隨即掀起大票網友關注。

去年嘉義夾娃娃店女主角抓到了？

警方事後循線追查出2人身分為林姓女子、江姓男子，並通知到案說明，不過事後僅有江男到案，被查出有詐欺、侵占等前科，今年4月法院依公然猥褻罪，判新台幣2000元罰金，得易服勞役。

林女則經通知遲遲未到案，後遭通緝，近日終於被捕歸案，檢方也於10月15日將她起訴。對此，林女到案後坦承犯行，嘉院考量她無前科，最終依共同犯公然猥褻罪，處2千元罰金，如易服勞役，以1千元折算1日。

