嘉義女力創業成果齊放光芒 女性社企培力展現永續經濟新實力

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府今（15）日上午於「嘉義市女性社會企業培力基地」（北門街19號）舉辦「114年度社會創新及社會企業創業競賽頒獎典禮」，嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長參與活動，頒獎表揚優秀女性社企參與成員同時，也與現場貴賓共同見證嘉義市六年來推動「嘉有社企‧城市新活力」方案的豐碩成果。活動結合頒獎與展售，展現嘉義女力創業的堅定行動與地方永續精神，讓嘉義的創新力量在全國發光。

林瑞彥副市長肯定所有得獎團隊的努力，並指出嘉義女力已成為推動城市創新與永續的重要力量。未來，市府將持續整合跨局處與民間資源，建構女性創業在地資源網絡，讓「嘉義成為全齡共享、世代宜居的幸福城市」。同時預告，明年4月嘉義將舉辦全國性「女力經濟論壇暨嘉有新活力市集」，以嘉義為起點，串聯全國女性社會企業與創業團隊，共同打造「女力×創新×永續」的經濟行動平台，並推出全新電子購物網站及App，開放全國女力商品上架，讓嘉義女力走向全國、邁向國際。「嘉義不只是溫暖的城市，更是一個實踐夢想的舞台，女力在嘉，未來可期！」

市府社會處表示，今年從30組參賽隊伍中遴選出的10家優秀團隊，他們歷經4個月的密集輔導與陪伴，從品牌設計、產品研發、財務規劃到創業登記，完成從創意到行動的圓夢歷程，象徵嘉義女性在地方創新與經濟自立的重要里程碑。

今年的得獎團隊則展現四大創業方向，分別是實踐綠色永續與環保設計類：「森蘊企業」、「源來乳此」、「因為泥」以永續材料、友善農業與綠藝療癒實踐環保生活美學。以及健康飲食與在地食材類：「沐沐家傳飲品」、「半碗饗食」、「嘉禾健康」、「兔兔打蛋雞蛋糕」以運用嘉義食材開發健康飲品與便當，傳遞幸福滋味。還有文化教育與生活設計類：「理務女王」、「孩嗨抵嘉」以親子共學與整理療癒推動生活美學。最後則是幸福生活與城市健康類：「55運動工作室」從運動陪伴出發，營造嘉義「動健康、動幸福」的城市新風貌。

其中「森蘊企業」創辦人王怡蘋以鳳梨葉、咖啡渣、蛋殼再製環保布料，打造嘉義綠色供應鏈；「沐沐家傳飲品」王心于女士則以母親手藝傳承木耳飲品，堅持天然無添加，傳遞家鄉純粹與溫度。她們的創業故事，正是嘉義女性以創新實踐永續的最佳寫照。

嘉義市政府社會處表示，嘉義雖是小城市，但女力能量正發揮國際影響力。嘉義市自109年全國首創「女性社會企業培力基地」，以「女性為核心、永續為目標」，六年來共錄訓190名女性學員、輔導完成141份創業計畫書，自110年起開辦競賽以來，吸引168組團隊參與，遴選出49組優秀團隊。

市府推動的「嘉有社企‧城市新活力」計畫，不僅協助女性創業，更以社會企業精神連結國際視野。自112年創立「CHIA」品牌後，113年帶領24家團隊北上台北華山展售，三天營業額突破47萬元；今年更榮獲「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」SDG8金級獎項及「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎－健康平等獎」雙重肯定，展現嘉義以小城市力量實踐聯合國永續發展目標（SDGs）與CEDAW性別平權精神。

圖說：嘉義市政府今（15）日上午於「嘉義市女性社會企業培力基地」（北門街19號）舉辦「114年度社會創新及社會企業創業競賽頒獎典禮」，嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長參與活動，頒獎表揚優秀女性社企參與成員。（記者吳瑞興翻攝）