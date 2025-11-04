嘉義女教師夫遭控偷拍「黑絲」賺流量！ 男怒持傳票喊法庭見

王姓男子被指控涉嫌偷拍性騷，內容都是拍攝女性腿部的畫面，被男子用來當作YT影片的流量密碼（圖／翻攝 當事人YT頻道）

一名嘉義王姓男子因被指控偷拍女性腿部而陷入爭議，網友公開一段長達 8 分鐘的影片，內容為該男子過去 8 年來拍攝的女性腿部畫面，並指控他將這些內容作為 YouTube 影片的流量密碼。化名「紅水餃」的網友在社群平台上聲稱，受害女性多達 26 人，其中包含未成年者，且該男子的妻子也被指控為共犯。然而，當事男子出面喊冤，強調這些影片是被人惡意剪輯造謠，目的是抹黑他。

王姓男子被指控涉嫌偷拍性騷，內容都是拍攝女性腿部的畫面，被男子用來當作YT影片的流量密碼（圖／翻攝 當事人YT頻道）

事件源於一段在臉書社團「靠北白同學新鴨寮」上公開的影片，化名紅水餃的網友指控該名男子是嘉義某國中女教師的丈夫，私下是一名偷拍狼。影片中可見該男子明明是在介紹汽車零件的店家，鏡頭卻對準穿短裙黑絲襪的女店員。男子在影片中甚至表示：「妹仔的特寫在這裡，我都有用，現在有些廢片的彩蛋都會放在上面。」直接將偷拍女性腿部的內容當成賣點。

廣告 廣告

面對指控，該名經營 YouTube 頻道、擁有 27.7 萬訂閱的王姓男子親自出面澄清。他表示自己過去五年來都沒有攻擊任何人，專心經營直播，沒想到他的容忍卻換來他的周遭、老婆、小孩、朋友及合作廠商都被某些人士抹黑、恐嚇。他強調，這些影片是被惡意剪輯攻擊他，並喊話這些網友不要躲在鍵盤後面。王姓男子表示，早在兩年前就開始被匿名人士在各平台發布黑帖，最近黑料又頻繁出現。

當事人王姓男子說:「妳本身內心有邪念，看到影片他就會產生邪念，如果硬要斷章取義解釋也沒有用，我覺得對得起自己、對得起良心。」（圖／翻攝 當事人YT頻道）

王姓男子認為：「你本身內心有邪念的，看到影片他就會產生邪念，這是他個人問題。」他堅稱自己拍攝的內容如果被斷章取義，解釋也沒用，但他對得起自己也對得起良心。他懷疑是當初出面替人當和事佬，結果自己「公親變事主」，他希望禍不及家人。對於網友的匿名指控，王姓男子極力否認，認為是被惡意抹黑。而當地警方則表示將會介入調查此事，以釐清真相。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多 TVBS 報導

館長陸抖音1天飆83萬粉 8秒自拍片44萬讚

功夫皇帝李連杰裸身影片打臉謠言 胸前「完好無缺」證明沒換心

信義雙屍案警破解手機！ 9億CEO是「買毒大戶」 3藥頭落網

疑行車糾紛男出拳狂搥車窗 網歪樓狂問：手不痛嗎？

