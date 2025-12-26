嘉義女為了貪300元！最後竟慘賠1397萬元

嘉義地方法院日前做出一項震撼判決，廖姓女子因出售手機門號給詐騙集團，被判須賠償被害人1397萬元。

這起案件源於今年8月10日，廖女前往嘉義縣民雄鄉電信直營店申辦門號SIM卡，隨即以300元代價將門號出售給自稱「莊中信」的詐騙集團成員。

詐騙集團取得門號後，立即將其作為詐騙工具。8月19日，詐騙集團成員利用該門號假冒警察及金管會人員，撥打電話給黃姓女子，謊稱其銀行帳戶涉及洗錢案件，需要配合偵辦。

黃女不疑有他，在短短兩個月內陸續匯款總計1397萬元至詐騙集團指定帳戶，所有資金隨後被提領一空。

廣告 廣告

在刑事責任方面，廖女已被依幫助詐欺取財罪判處拘役50日。民事求償部分，法院審理認為，儘管廖女並未直接加入詐騙集團或參與詐騙過程，但她提供的門號對詐騙集團實施犯罪行為產生實質幫助作用，構成共同不法侵害黃女財產權的行為。

法官在判決書中明確指出，即使各行為人之間並無意思聯絡，只要各個加害行為構成損害的共同原因，就應各自成立侵權行為並負連帶賠償責任。

法院強調，加害行為對損害結果原因力的大小，並不能減免加害人應負的責任。最終法院判決廖女須賠償黃女全部損失1397萬元，並從今年6月17日起至清償日止，加計年息百分之五的利息。

本案仍可上訴。這項判決為民眾敲響警鐘，切勿因小利而將個人門號出售給他人，否則可能面臨難以承受的法律後果。

更多品觀點報導

民間反詐協會拜會內政部 籲強化跨域合作、加速詐騙金流返還機制

網紅律師認罪大逆轉！「仙塔律師」涉詐團洗錢案求輕判

