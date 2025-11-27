嘉義女遭假網站CEO騙走50萬 聯手警方逮住詐騙集團成員

中埔分局與被害人聯手，在知名甕窯雞店逮到港籍車手和欲開車落跑的監控手。（圖／翻攝畫面）

嘉義一名女子想找工作，誤擊臉書廣告加入FlowDot假網站成會員，在網站CEO話術慫恿下，女子誤信交50萬元「推廣成本」就能賺進流量盈餘，結果錢送出去沒看到獲利入帳，驚覺可能被騙，報警後與中埔分局合作，讓詐騙集團以為她要再上繳80萬元換取更高額抽成，成功讓警方逮到香港籍車手和台籍監控手，兩名嫌犯被依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，雙雙被收押進看守所。

嘉義縣警察局中埔分局近期偵破不肖詐團假藉投資「共學OO計畫」詐財案，被害人A女在臉書滑到相關廣告貼文，因此加入假網站FlowDot註冊會員，結果自稱網站CEO的不名人士不斷以話術慫恿誘騙A女加入「共學OO計畫」，聲稱只要協助推廣影片上架，就能把流量變換現金，只是要交付「推廣成本」。

嘉義縣警察局刑大大隊長翁士閔分享中埔分局打詐案例。（圖／翻攝畫面）

當時A女正好想找工作，認為推廣影片就有錢賺還不錯，拿出50萬元給網站人員，但回家大力推廣影片一整天，都沒看到流量收益，詢問CEO，對方竟要她加碼，A女查覺受騙上當，馬上向警方報案。

中埔分局獲報，立即成立專案小組，請A女與詐欺集團相約面交80萬元，並要求約在中埔一家知名甕窯雞店，以方便警方實施誘捕偵查，經派員到場埋伏，不但當場逮到港籍車手，也成功攔截正要開車落跑的監控手，查扣80萬元、流量計畫營業所得稅面額80萬元1張、手機及不法所得6300元等相關證物，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

嘉義縣警察局27日藉「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，除分享中埔分局打詐案例，也分享警局10月打詐成果，包括1至10月共查獲詐欺集217團1284人，查扣不法利得總值2億1910萬5185元，攔阻詐欺件數部分，1至10月149件、8404萬124元，較去年同期增加14件，多631萬0568元。

嘉義縣警察局27日藉「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，分享10月打詐成果。（圖／翻攝畫面）

另根據打詐儀錶板分析，嘉縣今年10月詐欺案件受理數218件，財損金額2697萬237元，跟9月數據相比，受理件數增加13件，財損金額減少3156萬4398元，減幅53.92％，詐騙手法「網路購物詐騙」最多占40.82％，警方表示，網路購物詐騙案件明顯竄升，但投資詐騙財損金額仍居各類手法首位，占財損總額64.01％。

嘉縣警察局長李權哲提醒，民眾慎防各類詐騙手法，近期已有詐騙集團利用普發1萬元消息，寄發假簡訊或提供連結，誘騙民眾填寫個資或盜取個人帳戶資料，也提醒民眾務必慎防小心，如有可疑訊息應立即撥打165或110查證。

