嘉義女騎士台3線換車道⋯挨撞「捲困休旅車底」！後輪輾腹送醫途中斷魂

記者林昱孜／嘉義報導

義縣竹崎鄉台3線某大賣場前，6日上午發生一起死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣台3線竹崎鄉某賣場前，今（6）日上午8時許發生一起死亡車禍，林姓婦人騎機車變換車道時，與休旅車發生碰撞後，慘遭捲入車底，腹部遭輾動彈不得，經過緊急送醫後仍不治，警方後續將報請檢方相驗，進一步釐清確切死因，以及車禍肇責。

林姓婦人遭捲入休旅車底，慘遭輾過腹部傷重不治。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣消防局6日上午獲報，竹崎鄉166縣道發生車禍，緊急派人車趕到現場，發現女騎士人卡在休旅車底，腹部疑遭輪胎輾過，經脫困後已經意識不清，到院前失去呼吸心跳，經醫護人員搶命後，仍傷重宣告不治。

警方將進一步調查釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

據了解，林姓婦人（73歲）上午騎車行經該路段時，欲從外車道移往內車道，卻遭來不及反應的張姓駕駛（77歲）開車撞上，林婦連人帶車倒地捲入車底，張男車輛也失控波及另輛機車，騎士許男腳部多處擦挫傷，送醫無生命危險。

警方進一步調查，發現三方均無酒駕情事，詳細車禍原因，仍有待進一步調查釐清，後續也已報請檢方相驗，釐清林婦確切死因。

