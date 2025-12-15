南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義市報導

騎車真的要小心！嘉義市有女騎士行經一處人行道施工路段，疑似要靠右騎到待轉區，不慎撞上施工中的護欄，人車倒地，還好人沒怎樣，起身之後就自行離開，警方事後聯繫女騎士，女騎事表示僅受到擦傷，無需報案。

嘉義女騎士自撞施工護欄 後方駕駛急煞險追撞

人行道改善工程施工範圍外，用臨時護欄圍出一條人行道，供行人通行，慢車道因此被壓縮。（圖／民視新聞）

右前方的電動機車騎士，騎著騎著突然撞上旁邊施工中的白色護欄，車子彈跳了幾下後，人車倒地，鞋子也噴飛。後方轎車駕駛目擊整個過程，趕緊煞車繞過去，避免壓到人。這起自撞車禍就發生在嘉義市林森西路，靠近吳鳳北路路口。重看一遍行車紀錄器，當時是綠燈，前方有兩台機車，女騎士打了右轉的方向燈，疑似要靠右騎到前面路口的待轉區，卻不慎撞上護欄。路過民眾看到後，趕緊報警，警消到場時已經沒看到人，原來女騎士已經自行離開，她向警方表示只受到輕微擦傷，無需報案。

工地主任表示，「14日是周日沒有施工，沒人在現場，看影片我看她要煞車煞不住，她為了不要撞上前面的摩托車，她怕撞到別人就轉到旁邊，一定從旁邊來，不可能去撞前面。施工以來只有一一件是喝醉酒的撞上， 另外就是這件了。」嘉義市政府工務處土木科長王大榮指出，「這件工程是在10月7日開始進場施作，依照目前進度的狀況都是順暢而且微幅超前的情形，我們也會請相關的施工廠商，加強護欄的相關警示的部份，也請駕駛人員在行經的部份要小心駕駛。」這處工地是在做人行道改善工程，施工範圍外，用臨時護欄圍出一條人行道，供行人通行，慢車道因此被壓縮到只剩窄窄的一條，被迫必須和轎車爭道，呼籲騎士行經施工路段還是要小心，多留意，以免發生危險。

