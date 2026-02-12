嘉義好文青 桃城市區「台版小京都」一日散步！穿和服拍美照、昭和老屋下午茶感受時光流動
2026 年的嘉義市，早已從「雞肉飯故鄉」華麗變身為最具質感的「台版小京都」！這座擁有 300 年歷史的桃城，近年來將無數日治時期的老建築注入新生命，從充滿木質香氣的美術館到隱身公園裡的昭和神社辦公室，處處散發著恬靜的京都既視感。今年春節，不妨慢下腳步，來一場優雅的市區一日散步。在老屋裡品味下午茶，穿上和服穿梭在日式官舍群，最後再用一碗傳承數十年的火雞肉飯結尾。
嘉義市立美術館/文青網美打卡點
由市定古蹟、菸酒公賣局嘉義分局原建物改建，由興建於 1936 年的古蹟——菸酒公賣局嘉義分局（建築師：梅澤捨次郎）、1954 年的酒類倉庫、1980 年的菸酒成品倉庫，構成嘉美館的 3 棟建築，並成為嘉義市民的公共空間。參觀展覽作品之餘，可以到位於古蹟棟的「昭和十一咖啡館」休憩，充滿日式風情的建築外觀、湖水綠門窗廊道、IG網美玻璃牆，也是經常洗版面的好拍區域。 地址：嘉義市西區廣寧街101號
交通資訊：從嘉義火車站（前站）步行3分鐘即可抵達美術館。
昭和十八J18/穿和服拍美照
全台最美神社咖啡廳在這裡！從日治時期嘉義市史蹟資料館就一直位於嘉義公園內，主體建築為嘉義市市定古蹟「原嘉義神社附屬館所」裡的齋館與社務所，如今成為歷史、文化、文創與藝術結合的市定古蹟。並將日式木造老屋舍整修，園區內設有「昭和十八」特色咖啡店，提供簡餐、飲品、點心。園區內建築、庭園造景皆保有日式風情，換上和服，一秒到日本。 地址：嘉義市東區公園街42號(射日塔前)
交通資訊：搭乘BRT快捷公車7211/7212至「嘉義公園」站，下車後步行約 13 分鐘可抵達射日塔與 J18 展館。
檜意森活村/日式老屋文創
檜意森活村提供免費租借浴衣，可在全台最大的日式建築聚落、日式庭院裡盡情拍照，還能吃宇治刨冰、逛逛文創市集，享受彷如小京都古鎮的愜意氛圍。同時不定期舉辦與森林、文化相關的手作 DIY，如昆蟲 DIY、苔球植栽等，也有特色點心、精油等伴手禮可選購。
地址：嘉義市林森東路1號
交通資訊：至台鐵嘉義站前站下車，至前站承租騎乘機車5分鐘或搭計程車即可到達檜意森活村
嘉義火雞肉飯/市區老店推薦
來到嘉義，若沒吃過一碗火雞肉飯就不算完整！這道庶民小吃是嘉義的靈魂。2026 年最新推薦的名單中，除了經典的「劉里長」，更有在地人私藏、講究油蔥酥香氣的「阿宏師」或「民主火雞肉飯」。老店的特色在於那層次分明的雞油醬汁，淋在粒粒分明的白飯上，搭配滑嫩多汁的火雞肉片與自製醃蘿蔔，鹹香適中。在馬年新春的一日散步中，排隊吃上一碗象徵「豐收」的雞肉飯，不僅是味蕾的滿足，更是對這座古城飲食文化最熱忱的致敬。
推薦店家：
阿宏師火雞肉飯（嘉義市東區光華路 108 號）
民主火雞肉飯（嘉義市東區民族路 149 號）。
桃城豆花/文青豆花店
嘉義桃城豆花是嘉義當地經營超過20年的傳統甜品老店，第二代於光華店將興建於西元1960年的德山醫院改建，翻修老屋，保留許多50年代風格構件，讓顧客品嚐豆花、享受穿越時光的復古氛圍，這裡也是電視劇「阿叔」拍片場景，
地址：嘉義市東區光華路65號
營業時間：09:00-22:00，周三公休
交通資訊：搭乘台灣好行光林我嘉線(黃線)至南門(嘉邑城隍廟)站下車，步行 1 分鐘前往。
嘉義市立博物館/復古桃城場景美拍
打造三層樓的展示空間，涵括嘉義的地質、化石、美術，設有特展廳及兒童廳、展望諸羅、交趾陶館等，將嘉義的藝術人文、歷史完整呈現。特展區每年均會安排4到6次不同性質的展覽，展出內容豐富多元，甚至有市民音樂會，充滿人文知性，來這裡透過不同的視角認識嘉義吧!
地址：嘉義市東區忠孝路275-1號
開放時間：9:00-17:00，每週一休館
交通資訊：搭乘至嘉義火車站 (前站)，轉搭市區公車光林我嘉線或忠孝新民幹線
