「嘉義媽祖婆」許世賢雕像石碑遭貼紙遮國籍 市府回應了

嘉義市中正公園「嘉義媽祖婆」許世賢雕像的石碑文遭破壞。（廖素慧攝）

嘉義市中正公園近來整修遊樂區設施，但近來有民眾發現名人廣場的「嘉義媽祖婆」許世賢雕像的石碑文遭破壞，國籍被貼上「嘉義台灣」，貼紙下隱約可見「中國」原字樣，質疑市府維護管理不善，市府表示，將盡速處理。

中正公園是許多民眾休憩、親子共遊的場域，噴水區有全世界科學、醫學、文學、藝術等各領域的名人頭雕像環立，唯有故嘉義市長許世賢是全身雕像，格外受矚目。

陳姓民眾指出，近來發現許世賢雕像的國籍原本是「中國」，卻不知何故被手寫「嘉義台灣」的貼紙貼上、蒙住，破壞雕像的整體性，是任意而為或別有居心，連日來也未見相關單位維護管理。

嘉義市中正公園「嘉義媽祖婆」許世賢雕像的石碑文遭貼上貼紙。（廖素慧攝）

紀展南曾出書《嘉義媽祖婆許世賢傳奇》內容提到岳母許世賢的家世。（廖素慧攝）

嘉市府建設處表示，中正公園塑立名人雕像由來已久，許世賢雕像的生平事蹟是經其家族確認，若有遭破壞情事，將盡速處理，回復原貌完整性。

其實，許世賢的女兒張博雅之夫婿紀展南曾出書《嘉義媽祖婆許世賢傳奇》，提到許世賢出生於台南，許家來自福建泉州晉江縣，她是來台第4代。

市府建設處表示，中正公園遊樂區加蓋遮陽罩已完工，加強遮陽效果，讓親子共遊遊樂設施能避免日曬雨淋，去年丹娜絲風災摧毀大量樹木，後續會再種樹復建，讓樹木能發揮遮陽效果。

