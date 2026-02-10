「嘉義媽祖婆」許世賢雕像石碑遭貼紙遮國籍 市府回應:許氏雕像生平事蹟經其家族確認

嘉義市中正公園「嘉義媽祖婆」許世賢雕像的石碑文遭貼上貼紙。（記者湯朝村/攝)

記者湯朝村／嘉義報導

嘉義市中心中正公園有民眾發現名人廣場的「嘉義媽祖婆」許世賢雕像的石碑文遭破壞，國籍被貼上「嘉義台灣」，貼紙下隱約可見「中國」原字樣質疑市府維護管理不善，市府表示，將盡速處理。

在中正公園眾多世界各國偉人的雕像中有矗立許家班的創始人許世賢，她是台灣第一位女醫學博士，也是首位女市長，投入黨外運動，終身反國民黨，雕像下方的國籍，卻寫著中國兩個字。民眾：「它寫中國，不知道是什麼意思，我們都台灣省吧！」民眾：「怎麼寫中國？」

陳姓民眾指出，近來發現許世賢雕像的國籍原本是「中國」，卻不知何故被手寫「嘉義台灣」的貼紙貼上、蒙住，破壞雕像的整體性，是任意而為或別有居心，連日來也未見相關單位維護管理。

其實，許世賢的女兒張博雅之夫婿紀展南曾出書《嘉義媽祖婆許世賢傳奇》，提到許世賢出生於台南，許家來自福建泉州晉江縣，她是來台第四代就在泛綠陣營大喊去中國化的正名聲中，許世賢的紀念雕像，國籍竟然寫著「中國」兩個字，格外引起關注。

嘉市府建設處表示，中正公園塑立名人雕像由來已久，許世賢雕像的生平事蹟是經其家族確認，若有遭破壞情事，將盡速處理，回復原貌完整性。