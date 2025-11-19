嘉義嫌犯死因未解！移送前倒地不治 法醫排除癌末與氰化物致死

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

嘉義縣大林鎮日前發生一起民宅前開槍事件，涉嫌犯案的57歲羅姓男子本月16日遭嘉義地檢署聲押獲准後，不料在移送看守所前突然口吐白沫倒地，最終送醫不治。醫院初判的「疑似氰化物中毒」，而羅男被逮時自稱大腸癌末期，不過法醫研究所今（19）日相驗結果，排除上述2項推測。

57歲羅姓男子本月16日遭嘉義地檢署聲押獲准後，不料在移送看守所前突然口吐白沫倒地，最終送醫不治。（圖／翻攝畫面）

檢方指出，法醫研究所今日上午解剖相驗，確認羅男並未發現發現癌症病症，而其肺臟兩側呈肺水腫，心臟心室肥厚、脂肪浸潤，目前尚無法確認真實死因，需待毒藥物檢驗及病理切片分析結果才釐清死因。不過法醫相驗後，也初步排除先前醫院診斷的「疑似氰化物中毒」因素，羅男死因仍疑點重重。

羅男於11月15日晚間在大林鎮一處民宅外開槍，警方趕抵現場以現行犯將他逮捕，並在16日下午2時許將羅男移送地檢。經檢查官複訊後，依《槍砲彈藥刀械管制條例》向法院聲請羈押禁見獲准。沒想到16日晚間9時15分許，羅男突然身體不適，在拘留室中昏倒、口吐白沫，法警立即將其送醫急救，但羅男最終仍不治身亡。

由於羅男在訊問過程中曾自稱罹患大腸癌末期，而醫院初步診斷羅男疑似氰化物中毒。不過今日相驗結果推翻2項推測，全案需待毒藥物檢驗及病理切片分析才能判定死因。

