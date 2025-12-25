嘉義安和村向日葵花田架網防鳥 人鳥共存創造雙贏

嘉義縣新港鄉季節限定的萬壽菊花海。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉安和村數十公頃採籽用向日葵進入成熟期，吸引鳥族「搶鮮」掠食花籽，農友為保護財產，使出渾身解數防鳥，有不少人在花田上方覆蓋網具，發揮防鳥功用。嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺指出，這種網具不會傷害到鳥族，又能保護農友財產，是相當友善的方式，創造雙贏。

新港鄉安和、溪北一帶，日本株式會社常年與在地農民契作向日葵、洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草、一串紅等採籽用花卉，屬於高經濟價值作物，鳥害問題也相對嚴重，為了防鳥，農夫只能不斷變換花樣，從稻草人、懸掛CD片、插旗幟、放汽笛、鞭炮到設立老鷹標誌等，可說能用的方法幾乎都試過了，但效果有限，而且耗費許多人力、物力，抵銷到應有的收益。

由於這些日本契作花卉種子，經濟價值遠高於一般稻作，一旦受損，對農民衝擊極大，有些農民今年改弦易轍，全面架網，由於這種網具不會造成鳥族誤入繫網而死，又能大幅降低鳥類入侵花田，農友也不用再疲於奔命，雖然初次花費較大，但網具可以重複使用，長期下來，成本大幅降低。

陳建樺表示，使用科技手段驅鳥的成本高，甚至使用不慎可能破壞生態平衡，應在保護作物與維護鳥類之間取得平衡，向日葵花農經多年的纏鬥，目前架網全面防護，不僅保護心血與財產，也不會誤傷鳥族，是相當好的人鳥共存方式。

與日本契作採籽用的萬壽菊。(記者蔡宗勳攝)

嘉義向日葵花田架網防鳥，發揮很好的防效果。(記者蔡宗勳攝)

嘉義新港鄉採籽用向日葵花田架網防鳥害。(記者蔡宗勳攝)

