嘉義宮廟放煙火 火花引燃牌樓幸即時撲滅

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義市一間宮廟13日晚間舉辦廟會活動，現場施放煙火，沒想到掉落的火光竟不慎引燃牌樓，還好廟方人員立刻發現，自行撲滅，沒有釀成嚴重火警。





嘉義宮廟放煙火...就在資源回收場旁 火花引燃牌樓幸即時撲滅

廟會煙火發射，零碎的火星四處飄散。（圖／翻攝畫面）









高架鐵路旁，廟會煙火開炸，五光十色照亮夜空，絢爛光點，四處發射，有些還打在台鐵高架橋上，沒想到這零碎的火星飄散，竟引發火災。火光墜落在廟會高台牌樓上，瞬間引燃火勢，濃煙直竄，火舌蔓延，一名男子爬上高台，拿水試圖滅火。

意外發生在嘉義市西區一場廟會活動，施放煙火，卻不小心引起火警，還好台鐵高架橋還在施工，火車沒有通行，至於燒起來的牌樓，廟方人員立刻發現，自行撲滅。

民眾：「可能風太大吹過去，後來有發現。」嘉義市消防第一大隊副大隊長 楊友仁：「施放煙火的時候，遺留下來的殘骸碎屑，後續並未有擴大燃燒情勢。」





嘉義宮廟放煙火...就在資源回收場旁 火花引燃牌樓幸即時撲滅

活動廣場旁邊有一處資源回收場，民眾很怕釀成火警。（圖／翻攝畫面）









只是活動廣場旁邊，就是一處資源回收場，當時民眾看到煙火光點掉落，很怕釀成嚴重火警。廟方活動有經過合法申請，消防隊其實也都隨時在場警戒，還好這次火勢很快撲滅，沒有造成蔓延。

