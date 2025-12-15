南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導

嘉義縣有一間宮廟，日前發現廟裡其中一座三太子元帥神尊，竟然不見了，調閱監視器發現，是一名男子，用外套將神像包裹起來後直接偷走，趕緊向警方報案，警方展開調查，順利在報案後的兩個小時就幫廟方找回神像，讓這座三太子元帥神尊順利回到廟裡。

嘉義宮廟"三太子元帥神尊"被偷 警2小時抓到竊賊

位在中間的三太子元帥神尊，日前遭一名男子偷走。（圖／民視新聞）監視器拍下，一名男子走進廟裡，沒多久就蹲下拿起一座神尊，一度想直接藏進外套中，後來乾脆把外套脫下，用來包裹神尊，接著快步離開現場，整個過程全被監視器拍下。嘉縣警中埔分局番路分駐所所長莊政峯：「警方立即成立專案小組全力追緝後，循線鎖定一名男子涉嫌重大，經通知到案說明後，順利起獲遭竊取之三太子神尊。」廟方李姓宮主：「他在這請祂請來先放在這，先放在這再燒香拜拜再從這拿走。」

廣告 廣告

嘉義宮廟"三太子元帥神尊"被偷 警2小時抓到竊賊

一名男子偷走神尊，疑似想裝飾用。（圖／翻攝畫面）神尊消失讓廟方人員一度很緊張，所幸已經順利找回來了，事發地點在嘉義縣的這一間宮廟，當時被偷走的，就是這一座，擺在最前面、中間的三太子元帥神尊，已經供奉超過十年，但因為體積比較小，因此廟方第一時間還沒發現神像遭竊。廟方李姓宮主：「差不多三天啦三天才發現，原本淨爐都在旁邊，就是要移到中間要點才發現不見，看小小尊的可愛可愛。」根據警方表示，這名男子沒有竊盜前科，疑似是想將神像請回家裝飾，才會直接偷走，只是再怎麼喜歡，偷竊就是不對，全案於訊後依竊盜罪嫌，函送嘉義地檢署偵辦。

原文出處：嘉義宮廟"三太子元帥神尊"被偷 警2小時抓到竊賊

更多民視新聞報導

涉光電土地回填廢棄物遭起訴 郭信良發聲「坦蕩蕩」

麻豆分局尋回失竊卯兔星君 南市府副秘書長贈畫致謝

金虎爺「被抱走」！旗山廟宇神像遭竊 警方1小時神速找回

