嘉義家扶中心表揚義工攜手市府守護兒少 展現生命最美風景

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義家扶中心今(11)日於嘉義市鈺通大飯店舉辦「2026年扶幼委員會授證暨義工幹部交接表揚典禮」。典禮中頒發扶幼委員及義工年度聘書，並表揚59名績優義工。去年家扶義工團隊共計投入1,227人次、累積服務時數達5,832.5小時，展現驚人的扶幼能量。林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席，向長期奉獻的家扶人致意並感謝志工們持續讓愛循環，守護嘉義弱勢兒少。

林瑞彥副市長表示，家扶中心長期為許多家庭提供經濟扶助、兒童保護、寄養服務，乃至於針對青少年的自立方案。中心每學年度辦理助學希望工程，頒發助學金，提供實質經濟扶助，辦理歲末冬暖、共學營增進家庭親子互動以及舉辦冬、夏令營、高中生成長營，陪伴兒少啟發與成長。去年嘉義市有12戶寄養家庭通過訓練與審查授證，家扶中心是市府在兒少保護工作最安心與信任夥伴。林瑞彥副市長並代表黃敏惠市長向家扶中心以及志工們致上最深的敬意與謝意。感謝志工們願意成為那雙扶持的手，與市府攜手共進，讓善的循環生生不息，共同守護嘉義地區弱勢兒少的未來，也讓每一個孩子都能在愛與關懷中，自信地成長、茁壯。

家扶中心主任沈明彥表示，推展扶幼工作需要龐大的人力與物力，感謝43名扶幼委員、顧問及111名義工夥伴的協力並進。透過今日的授證與表揚，象徵著這股助人的力量將在新的一年持續傳承，共同守護嘉義地區弱勢兒少的未來。沈明彥也特別呼籲，愛的接力賽需要更多人接棒，中心目前持續招募志工，歡迎年滿20歲、具服務熱忱的民眾加入，一起成為兒少生命中的貴人！

典禮中最受矚目的亮點，是家扶之友會的蘇振宏。他自民國74年加入至今已屆滿40年，是該中心志工年資排名前三的資深伙伴。蘇振宏在服務期間以熱情的服務、溫暖的態度來陪伴兒少成長，也分享自身成長經歷來鼓勵仍處於逆境的孩子們，正是「以生命影響生命」的最佳代表。蘇振宏在服務期間不僅獲得許多正向回饋，學習到知足與感恩，更結識了終生伴侶，共組家庭，透過身教示範，攜手帶領子女一同參與服務行列，讓助人的精神在家庭中扎根，造福他人也造福自己，以善的力量滾動善的循環，展現生命中最美麗的風景。

嘉義家扶自民國70年起成立「展愛服務隊」、「家扶之友會」及「溫媽媽愛家服務隊」三支義工隊。義工們來自各行各業，利用週末假日時間協助推動扶幼工作。除了奉獻心力的義工外，另有一群由在地企業家與經理人組成的扶幼委員會，更是家扶中心重要的強力後盾。連任主任委員的黃國芳董事長，長期出錢出力，以實際行動關懷兒少成長。

圖：嘉義家扶中心今(11)日於嘉義市鈺通大飯店舉辦「2026年扶幼委員會授證暨義工幹部交接表揚典禮」。典禮中頒發扶幼委員及義工年度聘書，並表揚59名績優義工。（記者吳瑞興翻攝）