嘉義小貨車牽繩綁狗拖行脫肛！沿路血跡、糞便 市府出手了

嘉義市親水路段14日下午發生虐狗事件，有民眾目擊，一輛小貨車疑似用牽繩將小狗固定在後車斗，狗狗慘遭拖行前進，民眾看傻眼，且馬路上留下血跡，狗狗被發現時已奄奄一息。對此，嘉義市政府建設處出手了。

據《自由時報》報導，事發於14日下午2點55分，有民眾開車行經嘉義市親水路時，發現小貨車車斗後方拖行一隻白色小狗，一剛開始誤以為是風箏，仔細一看，才驚覺是活體。另有一名機車騎士揮手示意駕駛停車，但駕駛停路邊查看，發現小狗已經奄奄一息。

由於小貨車沿路拖行小狗，導致地上滿是血跡與排泄物，小狗疑因摩擦導致脫肛，傷勢嚴重。

對此，市府建設處表示，動保法第5條，飼主規定不得以汽、機車牽引寵物，提供其他妥善之照顧等，將依犬隻狀況、傷亡程度，如涉違反動保法第30條，可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰；若涉及故意傷害致動物肢體嚴重殘缺或器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。

建設處根據影片追查小貨車車主，以釐清案情與犬隻傷亡情形，將依法究責。相關單位呼籲，若民眾發現類似情事應立即通報，共同維護動物福利。

