嘉義就業中心獎勵措施 助6旬婦重返職場
▲阿芳姊感謝就服員張華玉鼓勵及勞動部獎勵措施，協助覓得工作穩定就業，在逆境中重見陽光。（記者李嘉祥攝）
為提高雇主聘僱弱勢民眾意願，勞動部積極推動各項就業促進措施；領有中度身障證明的阿芳姊退休後因丈夫投資失利遭資遣面對高額債款需再重返職場就業，但因年近高齡加上身體不便，積極求職仍找不到工作，經勞動部嘉義就業中心運用就業促進措施等獎補助，成功找到行政工作且穩定就業，在逆境中再見陽光。
年近六十五歲的阿芳姐，幼兒時因小兒麻痺症導致左手無力，工作屆齡退休在家休養，三年前卻因丈夫投資失利積欠數百萬債款，房屋抵押每月貸款壓力龐大，而丈夫更因公司關廠資遣壓力過大罹病，阿芳姊需重返職場承擔家計；即使積極投遞履歷，因年紀與身體問題，卻始終找不到工作，氣餒又無助。
嘉義就業中心就服員張華玉耐心協助，經多次推介及工作職能評估，搭配僱用獎助等就業促進工具，成功媒合阿芳姐至社團法人嘉義縣精神康扶之友協會擔任行政人員，迄今穩定就業八個月。阿芳姐感謝就服員鼓勵及照顧，讓她有勇氣面對人生挑戰；就服員張華玉說，阿芳姊雖年近高齡且身體不便，但其穩定性、責任心及豐富會計經驗，是相當可靠的企業即戰力，鼓勵雇主提供更多就業機會。
其他人也在看
想守住自我生活！5旬男堅持基層工作20年 收1通知瞬間醒悟：後悔不已
現代社會經濟壓力大、職場競爭激烈，有些人只想安穩過日子，不願捲入升遷和權力鬥爭。日本一名50歲男子岸本悠介（化名）就是其中一例。他在大企業工作超過20年，但一直拒絕升職，享受輕鬆自在的基層生活。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
台積電壓力大！ 他問為何不「減薪降工時」 過來人全說了
台積電優渥的薪資和福利讓人羨慕。有網友表示，嚮往進入台積電的親戚，入職後只待了半年就離職，他好奇詢問：「台積電為何不降員工年薪，就能減少工時和壓力？」引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
「你們公司有發年終嗎？」不到七成企業確定會發年終獎金 創四年來次低水準
時序已進入第四季，企業開始進入密集的「員工考核期」！雖然經濟成長率有機會「保四」信傳媒 ・ 1 天前
直聘移工更便宜，台灣雇主卻寧願找仲介？制度卡關17年的真相
巨大涉強迫勞動事件後，勞動部強調要強化「直聘移工」，讓台灣企業擺脫污名。但這個解方喊了十多年，為什麼做不到？天下雜誌 ・ 1 天前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 9 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 9 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
邱宇辰首度鬆口談哥哥王子、粿粿不倫戀 「語塞3秒」表情尷尬
王子邱勝翊與粿粿發生婚外情，遭范姜彥豐抖出，引起社會譁然。王子的弟弟邱宇辰，連帶的也受到不少牽連，對於近一個月的風雨，他首度打破沉默回應，語氣中盡顯無奈。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
法人大逃殺838億 台股重挫506點周線連二黑/外資領息後狂殺台積電 兩面手法壓價跡象濃/正崴三檔全面跳水 集團市值噴掉45億｜Yahoo財經掃描
美股在12月降息機率驟降、政府關門造成經濟數據缺口等不確定因素干擾下全面走弱，道瓊工業指數大跌1.65%，那斯達克指數重挫2.29%，標普500指數下跌1.66%，費城半導體指數急跌3.72%，寫下一個多月來最大單日跌幅；市場憂心關稅推升通膨將迫使聯準會暫緩寬鬆，AI高估值個股成殺盤重心，輝達、安謀、博通及台積電ADR跌幅約3%至近6%，特斯拉重挫逾6%創兩個月新低，日商鎧俠財報疲弱亦拖累美光、威騰等記憶體股走低，科技股修正壓力明顯外溢。亞股今日同樣跌一片，日經指數下跌1.77%，韓股重挫3.81%，港股同樣走跌，上證指數也小幅下跌，反映資金風險偏好降溫。台股今（14）日承接國際利空，早盤即重挫並一路在低檔震盪，加權指數終場大跌506.06點、收27,397.50點，跌幅1.81%，成交值達5,895.69億元，周線連二黑；權王台積電(2330)受美科技股重挫與台積電ADR走弱影響，收跌30元至1430元，鴻海(2317)、聯發科(2454)同步回落，AI族群殺聲隆隆，散熱指標奇鋐(3017)吞下近半根跌停，台達電(2308)、廣達(2382)亦明顯走跌，電子成為壓盤主力。不過資金並未全面撤出股市，轉向造紙、汽車、紡織與製鞋等防禦型傳產股，華紙(1905)、裕隆(2201)、鴻華先進-創(2258)、聚陽(1477)、鈺齊-KY(9802)等逆勢走揚，被動元件族群在漲價題材加持下，蜜望實(8043)、鈞寶(6155)表現相對強勢，成為大盤重挫中少數獲資金青睞的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
賭輸颱風假！ 台大生承諾兌現「但縮水」：真的沒錢了
「鳳凰」颱風昨（12日）晚間解除海陸警報，台北雖有風雨但整體影響不大，基本與颱風假絕緣，就有網友為此荷包大失血！日前一名自稱台大大氣系學生的網友發出「祭品文」，預測台北至少會放2天颱風假，還放話少1天就請雞排加珍奶，儘管預測失準還被大氣系學生會切割，原PO則重申一定兌現承諾，但也尷尬坦承「沒錢了」珍奶只能提供100杯，令網友忍不住笑稱「大氣系果然夠大氣」、「了不起負債」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 4 天前
小孩試戴金手鐲10秒遭索賠4400元 母傻眼報警！業者回應了
根據陸媒《財經觀察》報導，這起糾紛發生於11月12日，一名女子當時帶著小孩進入一間金飾店參觀，在店員注視下讓小孩試戴看看金手鐲，不料取下時店員立即稱「手鐲變形了」，要求女子賠償人民幣1000元（約新台幣4400元），甚至堅持不賠錢就不讓他們離開。但女子相當傻眼，她強...CTWANT ・ 1 天前
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前