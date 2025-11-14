嘉義就業中心獎勵措施 助6旬婦重返職場

阿芳姊感謝就服員張華玉鼓勵及勞動部獎勵措施，協助覓得工作穩定就業，在逆境中重見陽光。（記者李嘉祥攝）

為提高雇主聘僱弱勢民眾意願，勞動部積極推動各項就業促進措施；領有中度身障證明的阿芳姊退休後因丈夫投資失利遭資遣面對高額債款需再重返職場就業，但因年近高齡加上身體不便，積極求職仍找不到工作，經勞動部嘉義就業中心運用就業促進措施等獎補助，成功找到行政工作且穩定就業，在逆境中再見陽光。

年近六十五歲的阿芳姐，幼兒時因小兒麻痺症導致左手無力，工作屆齡退休在家休養，三年前卻因丈夫投資失利積欠數百萬債款，房屋抵押每月貸款壓力龐大，而丈夫更因公司關廠資遣壓力過大罹病，阿芳姊需重返職場承擔家計；即使積極投遞履歷，因年紀與身體問題，卻始終找不到工作，氣餒又無助。

嘉義就業中心就服員張華玉耐心協助，經多次推介及工作職能評估，搭配僱用獎助等就業促進工具，成功媒合阿芳姐至社團法人嘉義縣精神康扶之友協會擔任行政人員，迄今穩定就業八個月。阿芳姐感謝就服員鼓勵及照顧，讓她有勇氣面對人生挑戰；就服員張華玉說，阿芳姊雖年近高齡且身體不便，但其穩定性、責任心及豐富會計經驗，是相當可靠的企業即戰力，鼓勵雇主提供更多就業機會。