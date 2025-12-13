嘉義左岸公園驚見女屍「仰躺馬桶旁」…身上無證件、現場空藥包成關鍵

社會中心／嘉義報導

有民眾於13日在左岸公園發現一名婦人倒臥廁所，疑死亡多時。（圖／翻攝自Google地圖）

嘉義縣民雄鄉的左岸公園昨（13）日清晨驚傳命案。當地一名李姓清潔工在進行清潔工作時，於公園女廁內發現一名婦人倒臥在地，嚇得隨即通報警方；警方到場後，發現該名婦人已明顯死亡，並在現場地面發現安眠藥空包。詳細案情仍待調查釐清。

民雄分局13日上午6時許接獲民眾報案，指左岸公園的公共廁所有名婦人倒在廁所門邊，隨即派員前往處理；警方到場並警方初步勘查後，發現名年約50歲以上的女性，呈仰躺姿勢於蹲式馬桶旁，身上並無發現明顯外傷或打鬥痕跡，現場環境亦無破壞跡象。

警方指出，死者身上並無任何可辨識身份的證件或物品，當地村長及村民均表示對該名婦人並無印象；此外，警員在現場地面發現了4個安眠藥的空包裝，為了儘速確認死者身份，警方已捺印死者多指指紋，並擬請鑑識科協助進行比對。

目前，警方已完成現場拍照蒐證及相關調查筆錄。除了指紋比對外，民雄分局正全面清查轄區內的失蹤人口，並積極調閱公園周邊的監視器畫面，以追溯死者的行蹤軌跡。

全案已報請嘉義地方法院檢察署檢察官指揮相驗，以期儘早確認死者身份，並釐清死亡原因是否與現場發現的安眠藥空包有關。

