嘉義巿長者「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】阿里山森林鐵路是嘉義市長者生命歷程與生活足跡中最深刻的歷史典藏，也是伴隨長者一甲子以上的文化記憶。為此，雄獅旅行社與嘉義市政府合作，今(21)日嘉義市北門車站辦理嘉義巿關懷長者「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」活動，林瑞彥副市長於列車發車前與長者一起感受阿里山林業鐵路獨有的風光魅力。本次列車體驗參加人員除有社團法人嘉義市生命線協會、嘉義市老人福利機構服務及本市社區照顧關懷據點，另邀請橘世代生涯發展中心的銀采達人於鹿滿火車站進行展演。

廣告 廣告

林瑞彥副市長表示，嘉義市政府致力於建構高齡友善城市，積極推動各項高齡友善計畫，此次活動不僅是一趟公益旅程，也感謝社團法人嘉義市生命線協會、老人福利機構、各社區照顧關懷據點，長期關懷和協助本市獨居長輩。同時亦感謝「華麗計程車行」及嘉義市嘉鐵計程車發展協會負責接送交通不便之獨居長者參與本次活動，在專業社工及志工的陪伴下，更是對長者群體身心靈健康的全方位關懷。我國於2025年邁入超高齡社會，長者的需求與生活品質成為重要課題，市府希望創造更多讓長者參與社會的機會，減少他們的孤立感，並打造社區共生互助的友善城市，感謝雄獅旅行社將公益場次提供給本市獨居長者及亞健康長者，讓社會的溫暖無所不在，透過政府與民間團隊協力合作，整合資源並創造更多人際互動場域，讓老人照顧網絡更加完善。

有百年歷史的阿里山林業鐵路，於民國113年正式恢復全面通車，象徵阿里山森鐵邁入新里程碑；本次的關懷長者列車體驗之旅，結合生態主題列車「栩悅號及享有「移動的美術館」美譽的「福森號」，規劃關懷長者列車體驗行程，自北門站往返鹿滿站，透過鐵道風景、專業導覽與在地美食，讓獨居長者在行進的列車中感受陪伴與文化溫度，實踐高齡友善與促進社會參與的政策精神。面對嘉義市即將邁入「超高齡社會」，市府也積極回應行政院《高齡社會白皮書》所揭示之政策方向，除持續提供獨居老人關懷訪視服務及居家安全設備裝置服務外，並提供更多元化社會參與活動，鼓勵長輩能走出家門，踏入社區，擴展人際關係，因為真正的健康，來自身體的活動、心理的支持，以及與人互動所累積的價值感與歸屬感，逐步實現從他助、自助到互助的良性循環。

林鐵列車溫柔融入神木之森，一列火車，見證阿里山與林鐵列車的美麗相遇，也見證嘉義市百年木都的豐厚底蘊。

圖說：嘉義巿長者今日搭乘「森鐵福森栩悅號」，體驗圓夢之旅。（圖：記者 吳瑞興翻攝）