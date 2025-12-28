嘉義市不會出現三腳督！張啓楷：藍白一定會合、越快越好

【警政時報 包克明／嘉義報導】藍白合議題持續升溫，民眾黨立委、嘉義市長參選熱門人選張啓楷今（28）日明確表示，「藍白一定會合，而且共推人選的時間越快越好」，強調此一合作不僅關乎 2026 年縣市長選舉，更牽動 2028 年總統大選整體布局，嘉義市不會出現三腳督局面。

張啓楷指出，近期多家媒體接連報導藍白合作進展，顯示雙方已釋出高度善意與誠意。他表示，藍白合並非只為單一選舉，而是攸關未來數年在地方與中央的整體政權布局，2026 年的合作結果，將直接影響 2028 年是否有機會完成政黨輪替。

張啓楷表示，若國民黨經內部評估後，決定禮讓或無適當人選，雙方將進一步就嘉義市長人選進行協調，並以「推出最強組合、確保勝選」為唯一原則。（圖／張啓楷國會辦公室）

張啓楷透露，國民黨已在多個縣市啟動內部整合機制，其中新竹市部分，國民黨已明確表態禮讓給現任市長高虹安，展現具體合作誠意；其次有關嘉義市的部分，國民黨也將先完成黨內協調，評估現有潛在人選的參選實力與勝選可能性。

張啓楷表示，若國民黨經內部評估後，決定禮讓或無適當人選，雙方將進一步就嘉義市長人選進行協調，並以「推出最強組合、確保勝選」為唯一原則。他強調，藍白雙方都已清楚認知，嘉義市只能有一組人馬代表在野陣營出戰，避免分裂選票。

張啓楷直言，「大家都在跟時間賽跑」。最理想的協調完成時間點落在明年一月，越早確定共推人選，越有利於選戰布局與整合基層力量。他也再次強調，藍白合的方向非常明確，嘉義市不會出現三腳督，在野陣營將以勝選為最高目標。

