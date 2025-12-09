嘉義市不舉債普發現金6千元 最快農曆年前領到

中央全民普發現金1萬元後，嘉義市政府8日通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，規劃每人普發現金6千元，今（9）日提出追加預算案16億2100萬元，送交市議會審議，倘若過程順利，最快可在明年農曆春節前，嘉義市民就可領到這6千元紅包。

嘉義市長黃敏惠。（資料照／中天新聞）

嘉義市議會先前在國民黨議員張秀華的提案，普發市民現金3千元，獲得各黨派一致支持，黃敏惠順市加碼，昨日在主持市務會議中通過最終方案，確定普發現金至6千元。

黃敏惠表示，市府將以不舉債方式振興經濟普發現金新台幣6千元等提案，編列追加預算新台幣16.21億元，來自累計歲計賸餘，「不舉債」也「不影響公共建設」，預計26萬市民受惠。今日已向議會提出追預算案，建請議會召開臨時會審議。

嘉義市將加碼普發市民每人6千元。（示意圖／翻攝自pixabay）

嘉義市議會定期會在今日上午閉幕，臨時會將於19日開議。22日排案審查，倘若過程順利，嘉義市民有望最快在明年農曆春節前，就能領到這筆6千元現金。

黃敏惠表示，嘉義市一向恪守財政紀律，連續15年不舉債、連續7年維持公共債務為零。這次將對市民每人普發現金6千元，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

黃敏惠指出，嘉義市是以服務業為主，過去新冠肺炎疫情三級警戒期間，市府曾普發2千元現金，成功刺激本市營利事業銷售額，並較前1年成長9.56％，持續創下歷史新高。

中央日前全民普發現金1萬元。（圖／苗斯堯攝）

對於這次擴大加碼，黃敏惠強調，「我們發錢，也要能夠賺錢」，並呼籲市民在嘉義市消費，以提振嘉義市的經濟發展，提升營利事業銷售額，這樣也有助於統籌款的分配，進一步挹注本市財源，達到良性循環的效果。

