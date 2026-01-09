嘉義市不跟進午餐免費？議員擬參選人揪連署：別原地踏步

擬參選嘉義市議員的陳致愷、大嘉義馬拉松協會理事長蔡協成揪連署，希望推動嘉義市跟進國中小營養午餐免費。（陳致愷提供）

嘉義市不跟進國中小免費營養午餐，但擬參選嘉義市議員的陳致愷、大嘉義馬拉松協會理事長蔡協成則籲請民進黨立委王美惠、國民黨立委林倩綺、民眾黨立委張啓楷及嘉義市議員們連署，期待在黃敏惠市長任內執行。

蔡協成表示，早有10個縣市實施學校營養午餐免費政策，今年1月台北市、基隆市、雲林縣陸續跟進，累計共16個縣市免費營養午餐，嘉義市府、議會討論「學生營養午餐免付費」已超過10年，卻原地踏步，教育政策落後他縣市。

蔡協成又提到雲林縣長張麗善不惜舉債籌措經費，也跟進，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費，嘉義市財政狀況良好，曾率全台之先實施「班班有冷氣」，但免費營養午餐卻落後其他16縣市。

擬參選嘉義市西區議員的大嘉義馬拉松協會公關長陳致愷說，嘉義市目前零負債，應可於今年推動學生營養午餐免費，嘉惠全市2萬多名學生。

