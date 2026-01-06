嘉義市世賢國小附幼獲教卓金質獎 兩校長獲領導卓越獎

世賢國小附幼獲教學卓越獎金質獎／嘉義市府提供





精忠國小獲教學卓越獎佳作／嘉義市府提供

嘉義市114年度再次展現優質教育力，由世賢國小附設幼兒園以「走入綠園道 黃金寶藏在我嘉」方案、精忠國小以「精忠響金鐘 GLOW永續學」方案，分別榮獲114年度教育部教學卓越獎幼兒園組金質獎、國小組佳作佳績；民族國小校長陳文瑜、玉山國中校長鄭振銘以「帶人帶心，贏造品閱美校園」及「玉山六軸･問頂高峰」的辦學理念，榮獲114年度教育部校長領導卓越獎。

民族國小校長陳文瑜獲校長領導卓越獎／嘉義市府提供

玉山國中校長鄭振銘獲校長領導卓越獎／嘉義市府提供

四校校園長於今(6)日市府市務會議中轉呈獎項，與市府團隊共享榮耀。市長黃敏惠感謝校長與教學團隊長期用心，為嘉義市教育累積精彩成果，她表示嘉義市將持續投注資源，繼續為孩子們打造更優質的學習環境。

黃敏惠表示，每項獲獎榮譽都是市府團隊與教師長期努力的結晶，同時亦肯定各校突破校園藩籬，將課程與社區、市場、自然環境及國際接軌，為孩子開拓廣闊視野。由衷感謝教育處與第一線教育工作者的辛勞統整，並強調市府會全力支持嘉義市教育經費，讓教育團隊能安心投入，共同傳承這座城市的文化與希望。

教育處處長郭添財處長表示，教育部教學卓越獎有教育界「奧斯卡獎」之稱，以鼓勵教師專業成長、團隊合作、創新教學、適性輔導，樹立優質教學典範。世賢國小附設幼兒園於全國舉薦共27所幼兒園進入複選、10所入圍團隊中，最終榮獲最高榮譽金質獎佳績。精忠國小於全國33所國小進入複選團隊中，榮獲佳作成績。

教育處指出，為鼓勵校長發展卓越的教育領模式，教育部自93年首次辦理「校長領導卓越獎」選拔，兩年舉辦一次評選。依據評選規定，嘉義市至多得推薦國小、國中各1位校長參加教育部複選。此次全國共有56位校長進入複選，包括高級中等學校13位、國中15位、國小28位，經教育部評選後，有高級中等學校4位、國中5位、國小11位，共20位校務領導表現卓著的校長獲獎，嘉義市即有2名國中小校長同時獲此殊榮，是對教育團隊實力與付出的肯定。

