嘉義市串聯130家在地業者 持普發現金紅包袋消費享好康

為擴大嘉義市普發現金政策的經濟效益，嘉義市政府主動邀請在地商圈、產業共同行動，攜手打造「店家加值優惠串聯活動」，串聯超過130家在地業者自115年1月24日起至3月31日止推出多元優惠，市民只要持普發現金專屬紅包袋走進合作店家消費，即可享有各項專屬折扣與滿額好康，讓手中的6000元發揮更大價值。

市長黃敏惠表示，推動普發現金政策，目的不僅在於紓解民生壓力、刺激消費動能，更重要的是帶動資金在地循環，讓政策效益深入街區巷弄。她說，非常感動這麼多店家一同加入，為嘉義市民加碼、為城市經濟加溫，讓市民、店家與城市三方共好，打造更具韌性的地方經濟。

嘉義市工商發展投資策進會表示，本次活動涵蓋餐飲、旅宿、生活百貨、服務業及文化休閒等多元業態，民眾只要持普發現金專屬紅包袋至合作店家消費，即可享有各式專屬優惠、滿額贈與及折扣好康，讓「領到的6000元，不只是花掉，而是花得更有感」。相關合作店家優惠與地圖已公告於官方平台，歡迎市民多加利用。也呼籲市民踴躍支持在地消費，將政策紅利轉化為實際行動，攜手為嘉義市經濟注入持續而溫暖的動能。

