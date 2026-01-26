嘉義市主秘、分局長聯合交接 黃敏惠期勉打造有溫度的戰鬥團隊

嘉義市警局主任秘書吳正文、第一分局新任分局長閻百川及第二分局新任分局長林思妙(左至右)。（圖／記者陳致愷攝影）





嘉義市政府警察局於今(26)日下午於黃敏惠市長主持見證下，舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，邀集各級民意代表、各界貴賓與會觀禮；現場由第一分局及第二分局副分局長代表卸任分局長，分別交接印信給新任分局長閻百川及林思妙，並介紹新任主任秘書吳正文。

黃敏惠首先感謝全體警察同仁辛勞，在警察全力動員的協助下，嘉義市於1/24、25兩日間發放加碼普發現金事宜得以有序進行，過程中警察同仁及工作同仁沒有抱怨，只有滿滿的熱情，令人感動。期勉新任吳正文主任秘書、第一分局長閻百川、第二分局長林思妙接任後能帶領同仁維護城市秩序，以積極勤勉的心勇於任事，全力以赴、發揮所長。

廣告 廣告

黃敏惠特別介紹，三位新任幹部歷練多個重要職務，經驗非常豐富，其中第二分局長林思妙更是嘉義市有史以來首位女性分局長，認真積極的態度值得嘉許。黃敏惠也歡迎新任幹部加入市府這個「有溫度的戰鬥團隊」的同時，也期許他們秉持廉能、視市民的小事為警察的大事，攜手合作守護市民生命及財產，與市府各局處同心協力共同打造有溫度的戰鬥團隊，攜手維護嘉義市這個安心、安全、安定的好城市。

黃敏惠同時祝賀警察局李益杰主任秘書榮陞高雄市政府警察局督察、吳正文分局長榮調本市警察局主任秘書、林志弘分局長榮調花蓮縣警察局督察長，感謝警察局在陳明志局長帶領下，維持治安祥和、交通有序的生活環境。

市警局表示，吳正文主任秘書是中央警察大學65期行政警察科畢業，取得國立中山大學政治學系碩士學位，曾任臺東縣警察局大武分局、雲林縣警察局虎尾分局及本市警察局第一分局分局長。

第一分局新任閻百川分局長是中央警察大學66期公共安全學系畢業，取得國立中正大學公共事務學系碩士學位，曾任雲林縣警察局後勤科科長、嘉義縣警察局竹崎分局及雲林縣警察局西螺分局分局長。

第一分局新任分局長閻百川(右一)。（圖／記者陳致愷攝影）

第二分局新任林思妙分局長是中央警察大學69期資訊管理學系畢業，曾任高雄市政府警察局仁武分局督察組組長、嘉義縣警察局布袋分局及朴子分局分局分局長。

第二分局新任分局長林思妙(右一)。（圖／記者陳致愷攝影）

第二分局新任分局長林思妙家屬到場觀禮，與嘉義市長黃敏惠及警察局長陳明志合影。（圖／記者陳致愷攝影）

更多新聞推薦

● 藍白10度阻擋政院版國防特別預算審查 民進黨：下步要擋台美關稅協議嗎？