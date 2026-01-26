嘉義市主秘、分局長聯合交接 黃敏惠期勉打造有溫度的戰鬥團隊
嘉義市政府警察局於今(26)日下午於黃敏惠市長主持見證下，舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，邀集各級民意代表、各界貴賓與會觀禮；現場由第一分局及第二分局副分局長代表卸任分局長，分別交接印信給新任分局長閻百川及林思妙，並介紹新任主任秘書吳正文。
黃敏惠首先感謝全體警察同仁辛勞，在警察全力動員的協助下，嘉義市於1/24、25兩日間發放加碼普發現金事宜得以有序進行，過程中警察同仁及工作同仁沒有抱怨，只有滿滿的熱情，令人感動。期勉新任吳正文主任秘書、第一分局長閻百川、第二分局長林思妙接任後能帶領同仁維護城市秩序，以積極勤勉的心勇於任事，全力以赴、發揮所長。
黃敏惠特別介紹，三位新任幹部歷練多個重要職務，經驗非常豐富，其中第二分局長林思妙更是嘉義市有史以來首位女性分局長，認真積極的態度值得嘉許。黃敏惠也歡迎新任幹部加入市府這個「有溫度的戰鬥團隊」的同時，也期許他們秉持廉能、視市民的小事為警察的大事，攜手合作守護市民生命及財產，與市府各局處同心協力共同打造有溫度的戰鬥團隊，攜手維護嘉義市這個安心、安全、安定的好城市。
黃敏惠同時祝賀警察局李益杰主任秘書榮陞高雄市政府警察局督察、吳正文分局長榮調本市警察局主任秘書、林志弘分局長榮調花蓮縣警察局督察長，感謝警察局在陳明志局長帶領下，維持治安祥和、交通有序的生活環境。
市警局表示，吳正文主任秘書是中央警察大學65期行政警察科畢業，取得國立中山大學政治學系碩士學位，曾任臺東縣警察局大武分局、雲林縣警察局虎尾分局及本市警察局第一分局分局長。
第一分局新任閻百川分局長是中央警察大學66期公共安全學系畢業，取得國立中正大學公共事務學系碩士學位，曾任雲林縣警察局後勤科科長、嘉義縣警察局竹崎分局及雲林縣警察局西螺分局分局長。
第二分局新任林思妙分局長是中央警察大學69期資訊管理學系畢業，曾任高雄市政府警察局仁武分局督察組組長、嘉義縣警察局布袋分局及朴子分局分局分局長。
更多新聞推薦
其他人也在看
屏縣警局人事交接 屏東分局長陳勇誌、潮州分局長黃世德上任
屏東縣政府警察局今（26）日舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由副縣長黃國榮主持，警察局長甘炎民監交，新任屏東分局長陳勇誌、潮州分局長黃世德宣誓後上任。新任屏東警分局分局長陳勇誌，中央警察大學62期刑事警察學系、台灣首府大學休閒管理研究所碩士畢業，歷任台東縣警察局成功分局分局長、嘉義縣警察局竹崎分局分局自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
嘉市警局分局長異動 警二分局迎來首位女性分局長
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市政府警察局於1/26日下午舉行卸、新任分局長聯合交接典禮， […]觀傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
嘉義縣警局朴子、中埔及竹崎分局長交接 翁章梁縣長主持交接典禮
(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣警察局今（26）日下午舉行新卸任朴子、中埔及竹崎等三位分局 […]觀傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
竹縣警職異動 新埔、橫山分局長宣誓就任
竹縣警局因應警政工作需要，新埔分局及橫山分局分局長26日完成交接到職。新埔分局分局長由臺北市政府警察局後勤科股長辜欽祥接任，橫山分局分局長由金門縣警察局金城分局分局長朱政憲接任。新竹縣政府警察局表示，新任分局長均具備完整學經歷與豐富實務歷練：辜欽祥分局長為中央警察大學犯罪防治學系73期、政治大學行政管理碩士畢業，歷任臺北市政府警察局刑事警察大隊大安分局組員，並於文山第一分局、大同分局、中山分局等多處基層派出所擔任所長，熟稔基層勤業務運作。朱政憲分局長為中央警察大學刑事警察學系67期、逢甲大學公共政策研究所碩士畢業，歷任臺中市政府警察局刑事警察大隊組長及隊長、東勢分局偵查隊隊長，並擔任金門縣警察局金城分局分局長，對刑事偵防及勤業務工作經驗完整。新竹縣政府警察局局長林建隆在交接典禮中期勉兩位新任分局長，除應延續既有治安與交通工作，持續打擊犯罪、從源頭強化犯罪預防，並強化偏遠地區警政服務，落實楊縣長「營造幸福科技首都」施政理念，持續守護新竹縣治安與交通、打造民眾安心安居的生活環境外，更應把握兩項重點工作方向：「傾聽」與「態度」。第一是「傾聽兩種聲音」。其一，傾聽同仁的聲音，要營造良好的工作環台灣好新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言