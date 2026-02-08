嘉義市住宿人次再創新高 八年來成長37%

嘉義市2025年全年住宿人次為217萬1,545人次，創下歷年住宿人次新高／嘉義市府提供





根據交通部觀光署台灣旅宿網統計，嘉義市2025年全年住宿人次為217萬1,545人次，相較8年前158萬人次，成長37%，創下嘉義市歷年住宿人次新高。

嘉義市長黃敏惠表示，觀光是嘉義市城市發展的重點，並非僅著眼於短期活動成效，而是持續從城市環境、旅遊動線與住宿條件等面向進行整體調整，與旅宿業及相關產業夥伴共同投入。住宿人次的變化，反映的是多年來持續的整備獲得旅客對城市旅遊喜好的回饋。

觀光新聞處處長張婉芬分析，從數據來看，嘉義市住宿人次的成長曲線，雖然期間受到COVID-19三年疫情的影響，國內旅遊活動一度受限，但整體住宿人次仍隨時間推進而增加。從客群觀察，來訪族群逐漸年輕化，自由行旅客比例提高，旅遊內容由單點造訪，轉為街區漫遊與生活體驗。近年又透過影視作品取景與協拍，城市日常場景被更多人看見，因而萌發朝聖的想法，吸引旅客在規劃行程時，將嘉義市納入停留選項，從以前的路過休息，變成專程來遊玩。

張婉芬也指出，從住宿市場結構觀察，近年旅客在嘉義市的住宿選擇，逐漸呈現兩種主要需求方向。一類偏向交通便利、服務機能完整的住宿型態，適合商務客、自由行旅客及首次造訪嘉義市者；另一類則為結合在地特色與空間故事的住宿選擇，多由老屋再利用或特色空間轉化而成，提供較具個人化與生活感的住宿體驗，回應旅客對多元住宿樣態的期待。



