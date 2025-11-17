嘉義市何時普發3000元？黃敏惠：符合法規可發6000
嘉義市議員張秀華日前市議會定期會提案「嘉義市再加碼普發每人3000元」，獲在場8名議員全數同意，隨即通過臨時動議，要求市府研議加碼方案，今(17日)議員張秀華、黃露慧、陳家平關心「到底要不要發？什麼時候發」，嘉義市長黃敏惠回應「我要發、我想發」，只要符合行政程序和相關法律規範，「發6000元也沒問題」。
張秀華日前在黃敏惠施政報告後，國民黨團書記張秀華提臨時動議案「嘉義市再加碼普發每人3000元」，當場獲8位議員附議通過，當時黃敏惠表示市府會研議，今張秀華質詢時，再度詢問黃敏惠態度，只歷經風災後，市府應該要顧民生百工百業，「嘉義人說得到做得到」，她為所有市民請願，請市長不要否決普發3000元。
黃露慧說，中央1萬元已開放領了，現在民眾最關心，嘉義市加碼3000元什麼時候要發放？指市府辦城市博覽會就要花1億元，去年嘉義市稅收盈餘11.7億元，「普發3000元還不夠」，且地方自主財源跟中央沒關係，相信市長會遵從民意，請市長給發放期限。
「我沒有說不發」，黃敏惠說，持家不容易，一切勤勤儉儉，針對現金普發是否加碼，黃敏惠強調，我當然也想發！如果法令許可，不只3000元，每位市民普發6000元都沒有問題，呼籲市民更加團結，成為市府後盾，凝聚力量，一起為嘉義市打拚。
嘉義市政府主計處長阮鼎元表示，普發3000元涉及到年度預算，要再跟中央和審計單位溝通，溝通沒有問題，就會提計畫預算到市議會審議，等預算通過才能發放，目前沒有時程表。
市府主計處說明，中央政府在普發現金方面，可排除《公債法》及《預算法》的限制；但地方政府則受到《預算法》第23條的規範，該條明訂，政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源。
對此，市府將積極與中央溝通，爭取將關稅變動、丹娜絲颱風及連續風災、豪雨等造成的影響，認列為「異常情形」，作為加碼普發現金的依據。黃敏惠也再次呼籲，各界團結一致，讓市府能更穩健有力的照顧民生。
