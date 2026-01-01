嘉義市元旦升旗 健行共迎115年

嘉義市政府今天上午7時在市府前廣場舉行115年元旦升旗典禮暨健行活動／嘉義市府提供





嘉義市政府今天上午7時在市府前廣場舉行115年元旦升旗典禮暨健行活動，市長黃敏惠率領市府團隊與各界來賓及熱情民眾共襄盛舉，現場旗海飄揚，許多民眾手持國旗、身著國旗裝參與，還有民眾帶著穿著國旗裝的毛小孩齊健行，展現滿滿活力，表達市民對國家的熱愛及對嘉義市的深厚情感，共同迎接2026年。

民眾帶著穿著國旗裝的毛小孩參加健行活動／嘉義市府提供

黃敏惠表示，回顧過去一年，嘉義市雖然面臨嚴峻考驗，但仍以KANO永不放棄的精神，持續朝「經濟共融、社會共創、環境共生」三面向邁進，逐步穩健地實現「全齡共享、世代宜居」永續城市的願景，無論在全國或國際舞台上，皆展現出嘉義市獨特的城市魅力與治理的亮眼成果。

黃敏惠也提到，市府將於農曆過年前發放「振興經濟加碼普發6千元現金」，活絡在地經濟，感謝議會的支持，市府將持續把有限資源妥善運用於民生需求與城市發展，讓市民的期待化為實際的幸福感受。祝福大家2026「馬年行大運、馬到成功、幸福加碼、馬上成功，馬上發財、幸福加碼，加碼6000」，也期盼有你有我，凝聚美好的總合，成就更幸福的嘉義市未來。

