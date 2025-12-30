嘉義市元旦垃圾清運正常 善用APP掌握垃圾車動態勿亂丟垃圾以免受罰

▲嘉義市元旦假期垃圾清運正常，呼籲民眾務必遵守「垃圾不落地」原則，善用APP掌握垃圾車動態，共同打造一個乾淨、守法且永續的美好嘉園。（圖：劉芳妃攝）

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】迎接嶄新的一年，服務廣大市民，確保市容整潔，元旦（1月1日）垃圾嘉義市清潔隊「正常收運」不打烊，呼籲民眾務必遵守「垃圾不落地」原則，切勿在垃圾車未到達前，將垃圾包預先堆置於路邊或地面，違者將依法開罰。

嘉義市政府環境保護表示，部分民眾習慣在垃圾車抵達前，先行將垃圾放在巷口或路邊，此舉不僅嚴重影響市容觀瞻，更易造成環境衛生污染，引來蚊蟲鼠蟻。提醒民眾可下載「嘉義市環保即時通」APP，隨時掌握垃圾車即時動態，不用提早出門吹風等待，更能避免因久候而將垃圾置於地面的情形。

嘉義市政府環境保護局將不定期派員稽查，若發現有民眾未依規定時間擅自將垃圾排出置於地面或隨意丟棄大型廢棄傢俱（如沙發、床墊、廚櫃等），將依據《廢棄物清理法》最高處以新臺幣6,000元罰鍰。請市民朋友務必在垃圾車收運時間前，提早將垃圾攜出交由清潔隊員收運，如有大型廢棄傢俱清運需求，請致電該局預約(05-2251775#510)，將有專人安排車輛協助清運，讓我們攜手提升嘉義市的環境品質，共同打造一個乾淨、守法且永續的美好嘉園。