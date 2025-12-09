嘉義市全民領6000元！台中被催發5萬元 盧秀燕笑而不答

嘉義市長黃敏惠宣布普發6000元，台中市是否跟進？台中市長盧秀燕9日面對媒體詢問僅微笑不回應。（馮惠宜攝）

嘉義市長黃敏惠宣布以不舉債方式普發6000元、編列16億元預算，約26萬市民受惠。台中是否跟進？民進黨市議會黨團再度主張台中財政充裕、應普發5萬元。但台中市長盧秀燕9日面對媒體詢問僅微笑不回應，未表態是否比照辦理。

嘉義市長黃敏8日在市務會議拍板以「不舉債」方式編列約16億元追加減預算，普發6000元，預計嘉惠26萬市民。她並呼籲市民在地消費，以現金補貼帶動城市經濟成長。

消息曝光後，民進黨台中市議會黨團再次要求台中市政府普發5萬元，強調盧秀燕上任7年來市庫超徵200億、市地標售收入1023億，加上《財政收支劃分法》修法後每年可多288億，合計約1511億元，主張「平均每名市民可領超過5萬元」。

面對是否比照嘉義市普發現金，台中市長盧秀燕9日出席市政會議時，被媒體多次追問僅是微笑不答，未正面回應是否規畫跟進。

