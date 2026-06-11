嘉義市力挺特登工廠！雙金免收一年 助產業度過關稅衝擊
因應國際經濟情勢變動及地緣政治關稅政策對傳統產業、中小企業造成的衝擊，繼台中市、高雄市等縣市後，嘉義市也宣布納管及特登工廠的未登記工廠納管輔導金、特定工廠營運管理金「雙金免收一年」，地方雖因此少了1200多萬元收入，卻有助產業減輕營運壓力，優惠措施待中央核定後實施。
嘉義市約有200間納管及特登工廠，近年面對全球供應鏈調整、原物料成本波動以及關稅政策的外部挑戰，傳統產業正面臨轉型關鍵陣痛期，為展現與在地產業站在一起的態度，嘉義市長黃敏惠（11）日除宣布「雙金免收一年」，也說將同步規畫數位與綠色轉型補助措施，以相關補助方案，協助業者導入AI製造、智慧節能等。
建設處表示，依現行法規，特定工廠每年須依納管規模繳納2萬至10萬元不等的納管輔導金或營運管理金，而市府所提減免方案，如獲經濟部核定，將同步簡化繁瑣申請程序，針對今年度尚未繳納雙金的業者，採主動免收方式辦理，至於已完成年度繳納業者，將扣抵次年度的費用。
另建設處也會同步規畫前瞻性的數位與綠色轉型補助措施，推出相關補助方案，協助特定工廠導入先進技術，包含AI製造導入、智慧節能、碳盤查與低碳製程等，另納管或者特定工廠若有廠房設計、製程改善需要資金，市府也將規畫貸款利息補貼方案，全方位照顧業者積極轉型。
建設處強調，市府雖然將減少1200多萬元財政收入，但絕對選擇與在地產業站在一起，提供實質的政策防護網。
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