嘉義市加強洗街減塵 減少秋冬季節揚塵污染

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】隨著進入秋冬季節降雨量少，氣象乾旱造成地表乾燥，強勁的東北季風容易捲起地面沙土造成塵土飛揚，影響民眾生活及空氣品質。為減少秋冬季節地表揚塵污染，嘉義市政府環境保護局加強派遣洗街車執行洗街工作，增加洗街頻率提高洗街量能，並結合營建工地強化裸露地防制及推動道路認養洗掃作業，擴大防制成效，降低空氣中的懸浮微粒改善空氣品質。

嘉義市政府環境保護局表示，今(114)年統計至11月底，共執行洗掃道路9萬6,507公里，推動營建工地認養洗掃道路亦執行1萬768公里，總計約削減懸浮微粒（PM10）278.91公噸及細懸浮微粒（PM2.5）65.11公噸，有效削減路面塵土堆積。並配合每月調查轄內主要道路髒污等級確認洗街成效，114年乾淨街道(A級道路)比率達89.79%，相較113年同期85.79%再提升。另外進行街塵負荷檢測，負荷量亦由113年1.95g/m2降至114年1.41g/m2改善27.7%，顯示道路洗街對於環境清潔及空氣品質維護有相當助益。另強化營建工程稽查管制，針對工區內土石方堆置、車行路徑、裸露地及結構體外防塵網(布)要求落實防制設施，以有效抑制粉塵逸散。

另外在秋冬枯水期間為節約用水，嘉義市政府環境保護局洗街作業全面使用水資源回收中心回收水，該中心處理過後之回收水經檢測皆符合環境部訂定之放流水排放標準，始可運用於道路洗街，路面不產生二次污染，且使用回收水不影響民生用水，不僅降低空氣污染，更使水資源循環永續利用，可謂一舉兩得。

嘉義市政府環境保護局表示，透過洗街車高壓沖洗，將附著於路面的塵土有效去除，是目前降低街道揚塵最直接且有效的措施。該局提醒市民朋友如遇到洗街車作業，請務必保持適當距離，並留意地上濕滑小心行駛，降低車速維護行車安全。

圖說：嘉義市政府環境保護局加強派遣洗街車執行洗街工作，並結合營建工地強化裸露地防制及推動道路認養洗掃作業，擴大防制成效，降低空氣中的懸浮微粒改善空氣品質。（圖：劉芳妃翻攝）