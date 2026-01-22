嘉義市加碼普發現金6000元 24、25日136處所發放 黃敏惠親赴銀行點交15.8億元

嘉義市要加碼普發現金6000元，市府表示，15.8億元的現金已經準備好了。 圖：嘉義市政府提供

[Newtalk新聞] 嘉義市政府加碼普發現金政策即將上路，市府宣布將於24、25日兩天，在全市設置的136個指定處所發放每人6000元現金。市長黃敏惠今（22）日前往台灣銀行辦理現鈔點交作業，親自清點高達15.8億元現金，確保後續發放流程安全無虞。

市府表示，凡符合資格的市民，皆會收到領取通知單，民眾依通知單內容，攜帶身分證及印章，於指定時間前往東區、西區共136個處所領取6000元現金。此外，年滿65歲以上、設籍滿半年之長輩，還可同步領取老人春節禮金1000元。

黃敏惠指出，嘉義市長期秉持撙節開支、善用歲計盈餘的原則，在不舉債、不排擠既有年度預算的前提下推動普發現金政策。面對去年丹娜絲風災造成的衝擊，以及美國對台關稅帶來的外在壓力，市府選擇與市民攜手共度難關，在嚴守財政紀律下，回饋市民、穩定民生。

黃敏惠也喊出「市府發錢、市民花錢、嘉義市大賺錢」的口號，強調加碼普發現金的核心目的在於振興地方經濟，呼籲市民在領取現金後，多多支持在地店家，將消費留在嘉義市，帶動商圈、夜市與在地產業的活絡。

此外，黃敏惠也特別慰勞參與普發現金作業的工作人員，感謝台灣銀行提供完善場地，讓點鈔與交付作業能在安全無虞的情況下順利完成；市警局亦全程派遣警力戒護，確保發放過程萬無一失，並感謝所有投入發放工作的同仁辛勞付出，讓政策得以順利推動。

