嘉義市加碼普發現金6000 黃敏惠說明領取方式及時程

嘉義市長黃敏惠在市務會議中說明普發現金6000的發放對象、領取方式及相關注意事項／嘉義市府提供





因應今年國際關稅政策變動及丹娜絲颱風重創所帶來的衝擊，嘉義市政府推動「振興經濟加碼計畫」，運用歲計賸餘，加碼普發每位市民現金6,000元，穩定民生、支撐在地經濟。市長黃敏惠今（30）日於市務會議中，就普發現金政策的發放對象、領取方式及相關注意事項進一步說明。

黃敏惠表示，嘉義市今年接連面對天災與國際經貿情勢變化，對市民生活與產業經營帶來實質壓力。面對這樣的挑戰，市府在第一時間安定民心、顧好產業與民生，並於12月8日提出「振興經濟加碼計畫」，內容除加碼普發現金外，也同步推動商圈與夜市活絡、觀光產業補助及永續生活相關措施，希望讓消費動能回到市場，支撐在地經濟。

黃敏惠指出，本次普發現金的發放對象，須同時符合以下條件：114年12月8日（含）前設籍且造冊日114年12月24日仍設籍嘉義市（不含於發放日前死亡者）；另114年12月8日（含）以前出生者，於115年2月6日前辦妥出生登記並設籍嘉義市都可以領取消費金。

黃敏惠說明，現金主要發放日期為115年1月24日（六）及1月25日（日），連續兩天上午8時30分至下午4時，市民可依通知單前往各區指定地點領取。領取通知單將自115年1月16日起，送達市民戶籍地址。

黃敏惠補充，若未能於主要發放日完成領取，市民可於115年1月30日(五)、1月31(六)日及2月6日(五)、2月7日(六)，於上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。

針對領取方式，黃敏惠提醒，領取消費金可親自或委託他人辦理，須憑通知單、國民身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲之成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人之國民身分證與印章。未成年人則由法定代理人代領，並檢附通知單、法定代理人國民身分證、印章，以及未成年人之國民身分證、戶口名簿或戶籍謄本正本（三擇一）。

黃敏惠進一步指出，如市民因故無法於上述時段領取現金，可於115年3月2日(一)至3月15日(日)申請轉帳，提供線上及紙本兩種方式，相關申請網站嗣後再行公告；款項115年4月30日(四)前撥款入帳；未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

黃敏惠呼籲市民支持在地消費，將資源留在嘉義市。她表示，透過普發現金，讓資源回到市民手中、回到市場端，帶動商圈、夜市與在地產業的活絡，「市府發錢，市民花錢，嘉義市賺大錢」，共同為城市累積更多前進的動能。

黃敏惠強調，本次加碼普發現金係在嚴守財政紀律的前提下推動。嘉義市已連續15年不舉債，並為本島首個連續7年公共債務為零的城市，此次運用累計歲計賸餘辦理，不舉債、不影響公共建設，將經濟成果回饋市民，在關鍵時刻給予市民最實際、也最安心的支持。



嘉義市加碼普發現金6000發放對象／嘉義市府提供

嘉義市加碼普發現金6000發放時間及地點／嘉義市府提供

嘉義市加碼普發現金6000發放時間及地點／嘉義市府提供

嘉義市加碼普發現金6000領取方式／嘉義市府提供

市府提醒民眾慎防詐騙／嘉義市府提供

