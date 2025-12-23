嘉義市加碼普發6千元提案三讀通過 農曆年前發放

（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義市議會臨時會昨天召開聯席會議，審議通過市府提出「加碼普發現金每人6000元計畫」，今天經議會三讀通過，預計農曆年前發放；發放期程等細節近日公布。

嘉義市議會聯席會議昨天審查「嘉義市振興經濟加碼普發6000元現金」新台幣16億2100萬元等相關預算案，並照原編列內容通過，議會今天上午進行二、三讀會，並在會中三讀通過。

至於「加碼普發現金每人6000元計畫」，所發放對象、領取條件及發放日期、設籍基準日等細節，市府表示，近日就會公布，且以市府公告為準，預計農曆年前發放。

廣告 廣告

嘉義市議長陳姿妏在議會表示，普發現金6000元，在府會合作下，市民在農曆年前可以領到現金；對於大家所關心的發放期程、基準日等細節，希望市府盡速完成並說明，讓市民可以充分了解相關規定及時程，同時秉持便民、快速、友善原則，確保符合資格市民都可以安心領取。

嘉義市府除了將普發6000元外，還有「老人春節禮金」，嘉義市社會處表示，以明年農曆春節（115年2月17日）為基礎點，春節當天滿65歲且設籍嘉義市滿6個月，將可以領1000元春節禮金，預計與普發6000元同時進行，具體發放細節待市府公告。（編輯：李淑華）1141223