嘉義市加碼普發6,000元現金 黃敏惠說明發放時程與領取方式

因應國際關稅政策變動及丹娜絲颱風重創所帶來的衝擊，嘉義市政府推動「振興經濟加碼計畫」，運用歲計賸餘加碼普發每位市民現金6,000元，期盼穩定民生、支撐在地經濟。嘉義市長黃敏惠30日在市務會議中，針對普發現金的發放對象、領取方式及相關注意事項進一步說明，呼籲市民把握時程領取、支持在地消費。

↑圖說：嘉義市普發現金的發放對象，須於114年12月8日（含）前設籍嘉義市。（圖片來源：嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市今年接連面臨天災衝擊與國際經貿情勢變化，對市民生活與產業經營造成實質壓力，市府以「安定民心、顧好民生與產業」為首要目標，並於12月8日提出振興經濟加碼計畫，除普發現金外，也同步推動商圈與夜市活絡、觀光產業補助及永續生活等措施，希望讓消費動能回流市場，帶動整體經濟循環。

↑圖說：主要發放日期為115年1月24日與25日兩天，市民可依通知單所載資訊，前往各區指定地點領取。（圖片來源：嘉義市政府提供）

市府說明，本次普發現金的發放對象，須於114年12月8日（含）前設籍，且於造冊日114年12月24日仍設籍嘉義市者，並排除於發放日前死亡者；另於114年12月8日（含）以前出生，並於115年2月6日前完成出生登記並設籍嘉義市的新生兒，同樣具備領取資格。

↑圖說：領取消費金須憑通知單、國民身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲之成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人之國民身分證與印章。（圖片來源：嘉義市政府提供）

黃敏惠指出，主要發放日期為115年1月24日與25日兩天，時間為上午8時30分至下午4時，市民可依通知單所載資訊，前往各區指定地點領取。通知單預計自115年1月16日起寄送至市民戶籍地址。若未能於主要發放日領取，亦可於115年1月30日、31日及2月6日、7日，於指定時段至戶籍地所屬的聯合里辦公處補領。

↑圖說：嘉市府也提供轉帳機制，申請期間為115年3月2日至3月15日，（圖片來源：嘉義市政府提供）

在領取方式上，市府提醒可由本人親領或委託他人代領，須備妥通知單、國民身分證正本及印章；受委託者須年滿18歲，並檢附委託書及雙方身分證與印章。未成年人則由法定代理人代領，並需出示相關證明文件。

此外，若市民因故無法於指定時段領取，市府也提供轉帳機制，申請期間為115年3月2日至3月15日，採線上及紙本雙軌並行，相關申請方式將另行公告，款項最遲於115年4月30日前撥付入帳，逾期未領取或未申請轉帳者，將視同放棄。

↑圖說：嘉市府再次提醒，發放資訊以官方平台公告為主，不要輕信網路訊息。（圖片來源：嘉義市政府提供）

黃敏惠也呼籲市民將普發現金用於在地消費，讓資源留在嘉義市，活絡商圈、夜市與地方產業，形成正向經濟循環。她強調，本次加碼普發現金是在嚴守財政紀律的前提下推動，嘉義市已連續15年不舉債，並為本島首個連續7年公共債務為零的城市，市府運用累計歲計賸餘回饋市民，不影響公共建設，在關鍵時刻提供市民最實際、也最安心的支持。

