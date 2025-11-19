即時中心／林韋慈報導

嘉義市議會本月5日通過「再加碼普發每人 3000 元」臨時動議。今（19）日國民黨團書記張秀華再度追問最新進度，市長黃敏惠備詢時強調，嘉義市「完全有能力」加碼到每人6000元，只等法定程序完成就會發放。





中央普發後，地方政府紛紛跟進，黃敏惠指出，嘉義市的加碼並非臨時起意，而是「心裡早已盤算過」。她說，市府已連續7年維持公共債務為零，目前市庫累積約28億元，另有12 億元可作後續運用，這些財政成果都是長期遵守紀律的成果。

張秀華起初提案建議發3000元，後來有加碼至6000元的民意聲浪，張質詢表示，12月初發放可以嗎？12月初有議會臨時會，可以審預算，是最好的發放時間點，且近來有許多民眾詢問，甚至有人已去郵局詢問「可以領了嗎？」至於是否有望在今年發放？黃敏惠回應，只要程序走完就會發。

她也提醒，近期網路詐騙頻傳，若看到「嘉義普發開始領」等訊息務必提高警覺，不要提供帳號、密碼或個資。市府會以官方方式統一公告，民眾切勿受騙。

原文出處：快新聞／嘉義市加碼普發6000元有譜？黃敏惠拍胸保證「完全有能力」

