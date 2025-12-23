嘉義市加碼普發6千元三讀通過 市民農曆年前可領到
嘉義市議會臨時會昨天召開聯席會議，審議通過市府提出「加碼普發現金每人6000元計畫」，今天經議會三讀通過，預計農曆年前發放。
延伸閱讀：普發一萬 全台地方政府普發現金進度一次看【不斷更新】
嘉義市議會聯席會議昨天審查「嘉義市振興經濟加碼普發6000元現金」新台幣16億2100萬元等相關預算案，並照原編列內容通過，議會今天上午進行二、三讀會，並在會中三讀通過。
至於「加碼普發現金每人6000元計畫」，所發放對象、領取條件及發放日期、設籍基準日等細節，市府表示，近日就會公布，且以市府公告為準，預計農曆年前發放。
嘉義市議長陳姿妏在議會表示，普發現金6000元，在府會合作下，市民在農曆年前可以領到現金；對於大家所關心的發放期程、基準日等細節，希望市府盡速完成並說明，讓市民可以充分了解相關規定及時程，同時秉持便民、快速、友善原則，確保符合資格市民都可以安心領取。
嘉義市府除了將普發6000元外，還有「老人春節禮金」，嘉義市社會處表示，以明年農曆春節（115年2月17日）為基礎點，春節當天滿65歲且設籍嘉義市滿6個月，將可以領1000元春節禮金，預計與普發6000元同時進行，具體發放細節待市府公告。
普發一萬嘉義市農曆年前加碼發6000元、新竹市發5000元消費金！全台地方政府普發現金進度一次看【不斷更新】
