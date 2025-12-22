嘉義市加碼普發6000元 嘉市警提醒3不原則防詐

cnews204251222a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

嘉義市議會於今（22）日三讀通過，市政府提案的「振興經濟消費金」追加預算案。嘉義市警局表示，已確定將普發每位市民新台幣6000元現金，並預計於農曆年前發放。針對重大惠民政策，特別提醒市民，相關發放作業細節，仍需時間準備，目前市府未開放任何登記或預約系統，市民朋友切勿輕信網路謠言或不明連結。

嘉義市警局分析，詐騙集團常利用社會輿論高度關注的民生議題，搶先於官方公告前散布假訊息。針對加碼普發現金政策，不法份子極可能利用民眾，急於領取的心理，實施3種常見詐騙手法。例如假冒「搶先預約登記」：謊稱提早登錄個資可優先入帳，誘騙民眾填寫敏感個人資料。或是虛構「代辦領取服務」：謊稱可協助不便出門的長者，進行線上代領，實則騙取個資或金融帳戶資訊。

市警局提醒，最後是發送「身分驗證簡訊」：發送釣魚連結（Phishing），要求民眾輸入身分證字號，或銀行帳號以確認領取資格，藉機盜刷或盜轉款項。也呼籲，請民眾務必發揮「全民識詐」精神，提醒家中長輩，「錢還沒開始發，現在要求登記資料的都是詐騙」。

嘉義市警局局長陳明志強調，截至目前為止，絕對沒有任何官方連結，可供點擊領錢。正確的發放時程及具體領取方式（包含轉帳、臨櫃領取等細節），嘉義市政府將另行召開發布會說明，並透過市府官方網站正式公告。在市府發布正式公告前，網路上任何宣稱可「領取」或「登記」的連結，都是詐騙陷阱。

市警局強調，若接獲來源不明的簡訊、電話或網路訊息，請秉持「不點擊、不填輸、不匯款」原則，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證，共同守護財產安全，打造安全宜居的嘉義市。

照片來源：嘉義市警方提供

